北宜高鐵挨批「史詩級災難」！台鐵董事長鄭光遠反駁：不認同（本報資料照）

高鐵延伸宜蘭被交通部前部長賀陳旦質疑建設效益，前政委張景森還稱是「史詩級災難」。曾任高鐵董事長的現任台鐵董事長鄭光遠今日表示，贊成高鐵的好品質一路到宜蘭，不認同張景森稱北宜高鐵是史詩級災難的說法。

國民黨立委洪孟楷今日於立法院交通委員會表示，交通部前部長賀陳旦認為未把北宜直鐵納入評估，無法解決宜蘭往返台北的需求，像在與現任交通部長隔空對槓，前政委張景森還於臉書發文指出北宜高鐵是「史詩級災難」，顯示政府決策與宜蘭人民的想法有落差。

廣告 廣告

他表示，有人稱若有北宜直鐵，台鐵能用更好的列車，提供低成本、快速的服務，成為宜蘭人的快速、多班次交通工具，鄭光遠曾任高鐵董事長，如今為台鐵董事長，如何看待該方案？是否有重啟討論空間？

台鐵董事長鄭光遠表示，贊成目前規畫方向，讓高鐵直接到宜蘭，能讓高鐵的好品質一路到宜蘭。

洪孟楷追問，是否認同張景森稱北宜高鐵是「史詩級災難」的說法？他則表示，目前看來，不認同這樣的想法。

交通部長陳世凱則表示，完全沒有跟前任交通部長對槓，北宜直鐵討論10、20年，當時決定從北宜直鐵轉高鐵，張景森身為政委很清楚過程，而「史詩級」是形容詞，他所稱的北宜高鐵建設金額4000億、40公里都有錯誤，交通是專業討論評估，政府不會亂花錢。

民眾黨立委林國成則表示，當地民眾、團體強烈反對北宜高鐵，張景森還提案要公投。陳世凱表示，強烈反對是形容詞，多強烈需有科學數據，交通部執行民調顯示，79.5％民眾支持高鐵延伸宜蘭。至於公投是人民權利，交通部尊重，但希望交通建設盡快進行。

更多中時新聞網報導

白家綺檳城嗑榴槤 柯叔元Q毛「開箱」

澳網》喬帥強運晉級 累積103勝越過費爸

比莉推舞曲 嗆兒周湯豪「怕我比你炸」