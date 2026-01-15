北宜高鐵挨批「史詩級錯誤！行政院：有助中南部長途旅客需求

記者盧素梅／台北報導

行政院發言人李慧芝（左二）今（15）日主持院會後記者會。（圖／行政院提供）

交通部推動北宜高鐵計畫，目前已送行政院核定，但遭行政院前政務委員張景森發文痛批同「史詩級錯誤」。對此，行政院發言人李慧芝今（15）日表示，北宜高鐵有助台中、台南及左營長途旅客需求，國發會去年12月中已舉行研商會議，審議結論是「支持北宜高鐵計畫」。

據鐵道局規劃，北宜高鐵案自南港站經汐止、平溪、雙溪、貢寮，避開翡翠水庫集水區後進入頭城，於宜蘭縣政府東南側設站，往南設置1座維修機廠，全長約60.6公里；南港站預留尾軌約1公里，新建工程約59.6公里，台北至宜蘭段行駛時間僅28分鐘，預估期程為核定後11年完成。

廣告 廣告

行政院發言人李慧芝。（圖／行政院提供）

不過，前政務委員張景森指出，所謂的「北宜直鐵」其實並不直，路線反而向外繞行一大圈，無論是直鐵或高鐵，他認為最理想的路線應該是沿著國道五號直穿而過。他直言，北宜高鐵是公共決策失序的典型案例，甚至形容為「史詩級錯誤」。

對此，李慧芝在行政院會後記者會回應，北宜高鐵有助台中、台南及左營長途旅客需求，經多年審慎研析，已完成可行性和綜合規劃，國發會去年12月中已舉行研商會議，審議結論是「支持北宜高鐵計畫」。

李慧芝指出，交通部也按照會議結論及各單位審查意見修正後，在今年1月再函發給國發會，目前所有行政程序都在進行當中。

更多三立新聞網報導

1.25兆軍購案持續卡關！國防部：全球搶武器「晚一天簽約恐得等數年」

揭1.25兆國防預算真相！國防部：3千億在台生製，其餘全向外採購

黃國昌質疑1.25兆國防預算 卓榮泰要國防部澄清：避免親痛仇快不良後果

台美關稅將底定？鄭麗君率團赴美磋商 卓榮泰：期待有意義的進展

