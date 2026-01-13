北宜高鐵挨轟政策錯誤！ 柯文哲：根本在炒地皮

北宜高鐵要價4000億，柯文哲痛批，講白了就是在炒地皮。（圖：台灣民眾黨臉書）

交通部興建北宜高鐵計畫目前正送行政院核定中，前政務委員張景森形容，台北到宜蘭高鐵站距離只有約4、50公里，卻要投入高達4000億元經費，形同「史詩級錯誤」。民眾黨前主席柯文哲今天（13日）也批評，花4000億元興建北宜高鐵，不符合市場經濟效益，還直呼根本在「炒地皮」，呼籲展開政策辯論。

張景森指出，北宜高鐵是錯誤政策，當年蘇貞昌院長裁示考量成本，但如今原本1764億的建設暴增到4000億元，每小時只開一兩班車，雪隧照常塞，「成本倍增、效益消失」卻沒有重新評估，他批評交通部和國發會把關失靈，並喊話賴清德總統，重大建設不要被選舉綁架。

柯文哲今天前往宜蘭為黨內宜蘭縣長參選人陳琬惠輔選時表示，4000億元蠻不符合市場效益，真正要去討論不是只有北宜高鐵，到底是要高鐵還是要北宜直鐵？還是整個北宜線原來舊線路的效益改善？甚至國道5號的優化或興建台62線，「如果要政策辯論，那就真的來辯論，不是那種喊口號，其實講明白啦，根本在炒地皮嘛！」

陳琬惠則說，宜蘭人非常期待北宜高鐵，但費用從1800億暴漲到4000億，「為什麼在民進黨執政之下，這整個過程好像變成了一個政治紅利？推進速度並不是很順暢。」

陳琬惠強調，行政院應暫緩核定本案，宜蘭交通問題絕對不是用高鐵就可以解決，還有包括雪隧優化、台62線要不要趕快蓋等問題，所以應該要盡快進入政策討論，不應該在這個時候直接喊4000億然後就開始蓋。