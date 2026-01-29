北宜高鐵挨轟「史詩級錯誤」 賀陳旦交通部回歸專業：別只想服務選舉跟炒地皮

高鐵延伸宜蘭案引起社會關注，前政委張景森更批評是「史詩級錯誤」，前交通部長賀陳旦與公民幫推、台鐵產業工會等民團今（29）日召開記者會，呼籲交通部回歸專業，重新評估北宜直鐵的可行性。賀陳旦表示，北宜直鐵平行國五是原先宜蘭縣府比較好的方案，路線最直接、過去地方討論參與程度也較高，應該與高鐵方案再有一個公平比較與討論的機會。



高鐵延伸宜蘭段在去年通過環評，但前行政院政務委員張景森、前交通部長賀陳旦等人都出面呼籲政府喊卡，不過宜蘭縣府及議會跨黨派議員等，則認為相關可行性評估、環評皆已通過審議，籲行政院盡速核定計畫，解決宜蘭長期以來的交通雍塞問題。

賀陳旦指出，鐵道局針對北宜直鐵、北宜高鐵方案，應該要在同一個基礎之上進行比較，整個計畫審查流程混亂，沒先核定可行性評估就做綜合規劃，包含台鐵衝擊影響、沿線房舍徵收拆遷等，像原先預估為140棟，定案報告中卻減少為96棟。

​賀陳旦認為，拿過去直鐵方案與現在的高鐵比較並不公平，呼籲高鐵建設回歸專業，而非服務400公頃炒地皮的土地開發者，和心裡只想選舉的政治人物。

台鐵產業工會理事長曹嘉君表示，目前台鐵EMU3000電聯車的爬坡能力已經可以達到35‰，因此台鐵以爬坡能力排除直鐵方案的理由並不存在。此外，去年北宜高鐵環評大會時，台鐵公司評估若高鐵開通，每年票卷收入會短收8億，長期預計損失將高達580億，交通部執意強推北宜高鐵，等同於放棄台鐵改善經營，台鐵與台鐵員工也將成為政策下的犧牲品。

前宜蘭建設局長林旺根則認為，鐵道局拿直鐵方案已在95年環評時，因進入翡翠水庫集水區遭到排除而拒絕重啟評估，但以實際國五通車後對水質影響有限的情況，直鐵方案根本就是被錯殺。如果能採用平行國五方案搭配鐵路高架，1400億的造價不止遠低於4000億高鐵方案，還能同時改善縣內交通，並解決目前高鐵最為外界詬病的高鐵站址設於宜蘭縣政中心後續的轉乘問題。



