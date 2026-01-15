北宜高鐵效益6成靠外溢？ 時力喊停：數據不足不該貿然推動

時代力量認為「高鐵延伸宜蘭計畫」數據不足不該貿然推動。(高鐵示意圖) 圖：翻攝自台灣高鐵臉書

[Newtalk新聞] 國發會日前說明高鐵延伸宜蘭的審議立場時，強調以國土空間規劃觀點，認為北宜高鐵有助帶動區域空間結構轉變與東部產業發展，但相關主張所依據的數據、分析方法與實證基礎，至今仍未清楚對社會說明。對此，時代力量今（15）日質疑，政府在效益評估不足的情況下，強推天價建設。

時代力量指出，北宜高鐵造價隨物價上漲與計畫內容調整持續攀升，總經費已由原先約 1,700 多億元倍增至約 3,400 億元，未來甚至可能破 4,000 億元，規模相當於宜蘭縣政府約 10 年份的總預算。全長約 60 公里的北宜高鐵，每公里造價逼近 6 0億元，成本高於多項重大交通建設，恐成為台灣交通史上少見的高成本工程。時代力量質疑，投入如此龐大的公共資源，真能否換得相稱的公共利益，政府有責任提出具體說明。

針對政府宣稱北宜高鐵具備顯著經濟效益，時代力量表示，檢視公開的經濟效益評估內容可見，超過 6 成效益被歸因於產業經濟外溢效果，但僅以「外部性難以量化、通車後自然顯現」作為概括描述，缺乏明確定義、估算依據與可驗證指標。時代力量批評，在論證不足的情況下，即要求社會承擔高達數千億元的投資風險，決策過程顯得過於草率。

時力認為，政府期待透過高鐵建設帶動周邊區域發展，但過去多個高鐵特定區的實際經驗顯示，開發成效不如預期。苗栗、彰化、嘉義等地，地方政府為配合高鐵而舉債徵收土地，歷經多年仍有大片區域閒置，反而加重地方財政負擔。若宜蘭高鐵站同樣選址於遠離既有市區、需徵收大片農地的區位，相關風險不容忽視。

在交通效益方面，時代力量直言，政府評估中約有四分之一效益來自旅行時間節省，但宜蘭高鐵站與宜蘭市、羅東鎮等人口密集區仍有距離，若缺乏完善且高頻的大眾運輸接駁，旅客實際抵達所需時間可能大幅增加，進而抵銷帳面上的節省效果，這也是現行評估中的重要盲點。

時力強調，改善宜蘭交通的方案並非只有高鐵一途，包含興建北宜直鐵、提升台鐵運能與服務品質、強化區域公共運輸整合等替代方案，長期以來皆有專家與在地團體提出具體建議，卻未獲得充分比較與討論。

時代力量呼籲，政府應停止以評估不足的內容推動天價北宜高鐵計畫，回到專業治理與公共討論的軌道，透過更完整、透明的評估程序，為宜蘭交通與區域發展尋求更符合公共利益的方案。

