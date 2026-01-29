北宜高鐵案 賀陳旦邀交部辯論

交通部前部長賀陳旦（左一）、台鐵產工、公民幫推等，昨天舉行記者會，質疑鐵道局在相關鐵路方案評估中「踐踏專業」，刻意排除直鐵方案。記者林伯東／攝影

交通部前部長賀陳旦、台鐵產業工會、公民幫推等民團等昨舉行記者會，質疑鐵道局「踐踏專業」，北宜高鐵案刻意排除數據真相，賀陳旦更下戰帖，邀交通部公開辯論。他直指，過往推動北宜軌道路廊，鐵道局二○一九年稱貼近國道五號是最佳方案，但高鐵延伸宜蘭方案出現後，就忘記北宜直鐵，專業不該被遺忘。

賀陳旦指出，鐵道局比較北宜直鐵、高鐵方案，直鐵採用的卻是十年前的彎繞方案，把更長的路線拿出來品頭論足，說直鐵不如高鐵，是不公平的討論。他強調，應用同樣的討論基礎，同一個隧道、長度、工期來比較，再從技術、服務見高下。

廣告 廣告

賀陳旦質疑，鐵道局指直鐵成本增加八六○億，高鐵反而減少一二六億，為何經過三、四年時間的評估，這兩條路線突然間有戲劇化的差別？高鐵說直鐵路線在南港這端必須拆除十八棟房子，卻從不談對宜蘭當地會不會造成強迫徵收、拆遷，原先說要拆一四○棟，定案報告變成九十六棟，所有事情都呈現出高鐵會精進改良，台鐵則停留在十年前那條隧道，數字都不調整。

台鐵產工理事長曹嘉君也質疑，去年北宜高鐵將通過環境部環評大會之際，依台鐵評估，每年票收將會短收將近八億，若包含未採納北宜直鐵方案，台鐵卅年計算下，短收與未獲利益加計將會損失高達五八○億，交通部對此卻毫無任何配套方案應對，讓台鐵成為政策推動下的犧牲品。

宜蘭縣建設局前局長林旺根指出，國五施工期間的水質狀況根本與國五施工沒關係，水庫水質甚至在國五通車後還來得更好。為何沿著國五的直鐵方案不能重啟評估？ 「強送」高鐵這份大禮的目的令人細思極恐。

台北市交通局前局長濮大威認為，高鐵方案欠缺上位的戰略思維，也未確實說明各替代方案的淨效益值，直鐵案明顯被調高興建、營運成本，刻意調低效益，做法非常卑鄙。

賀陳旦呼籲，交通部應以相同隧道進行高鐵、直鐵評估，並以環境影響評估角度先討論水質問題，台鐵、高鐵公司也應就營運成本增減表達意見。同時，必須加開宜蘭在地說明會，在規畫聯外交通之際，中央也應協助宜蘭縣內轉乘健全。

【看原文連結】

更多udn報導

性愛片震驚政壇！總統顧問偷情美女下屬 雙雙下台互告

水餃這樣煮Q彈不黏鍋 網喊「高級廚師才會」還可省錢

年前大掃除必做！命理師曝轉運3招：電燈閃爍快換

周子瑜「辣露美胸＋川字腹肌」 神級S曲線美瘋