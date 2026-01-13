北宜高鐵沒效益 張景森喊「史詩級錯誤」

▲交通部日前提出北宜高鐵工程，目前正送行政院核定中，前政務委員張景森直言，該案是公共決策失序的典型案例，形同「史詩級錯誤」。（圖／NOWNEWS資料照片）

[NOWnews今日新聞] 交通部日前提出北宜高鐵工程，目前正送行政院核定中，前政務委員張景森10日、12日分別於臉書發文，批評直言，該案是公共決策失序的典型案例，形同「史詩級錯誤」。他強調，交通部與國發會把關鬆散，呼籲賴清德總統莫因選舉因素倉促推動此案。

為提高東部鐵路的平均速度，交通部多年前提出把台北到宜蘭的鐵路拉直的「北宜直鐵」方案，但推動受阻，2019年林佳龍擔任交通部長時拋出「北宜高鐵」，卻未經過可行性評估、直接跳到綜合規畫，爭議持續至今。

行政院前政委張景森指出北宜高鐵是一個典型的公共決策失序案例，問題的源頭其實出在交通部。高鐵和台鐵功能不同，北宜間只有4、50公里，不適合長途運具，高鐵不可能變成台鐵的替代方案。時任行政院長蘇貞昌並非毫無顧慮，畢竟這是超過1700億元的重大公共建設，支持的前提是「專業評估有效益」。

張景森指出，交通部只提出構想，蘇貞昌是以「特定條件下」支持，結果交通部與部分政治人物卻將這個有條件的裁示操作成已定案的政策承諾，硬是一路推動下去。

張景森認為，這種規劃錯誤應列入未來交通運輸教材。若二十年後真的砸下四千億蓋好宜蘭高鐵，結果每小時只有一兩班，多數通勤族和大台北旅客不會選擇搭乘，雪隧仍舊塞車。原本報告預估的1764億預算，如今直接飆破3521億元，甚至可能突破四千億元，當年倉促又嚴重錯誤的簡報，直接誤導了行政院的態度。

張景森最後強調，賴清德總統應謹慎看待，不要讓這類重大基礎建設淪為選戰綁架。他呼籲政府相關單位，務必以專業、客觀角度來審視北宜高鐵案，避免重蹈決策失控、勞民傷財的覆轍。

