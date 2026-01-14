北宜高鐵爭議再起！鐵道局親上火線解釋經費翻倍原因：非倉促拍板

高鐵延伸宜蘭計畫近日再度引發外界關注，交通部鐵道局回應，該計畫歷經十餘年評估、環評與綜合規劃審議，所有程序均依法進行，並非倉促拍板。官方強調，延伸高鐵方案相較直鐵，在運能、可行性與區域發展面向上皆具明顯優勢，且有助紓解北宜交通壅塞、提升東部整體可及性。

一、歷經十餘年評估 程序完備且依法推動

回顧歷程，北宜軌道聯通最早可追溯至2009年「直鐵方案」可行性研究。隨後行政院於2011年要求進行整體比較分析，2019年交通部將高鐵方案納入評估。

廣告 廣告

2024年完成階段性報告後，行政院於2025年3月原則同意修正方向，並指示續辦環評與綜合規劃；環評則於2025年8月獲環境部審議通過，目前綜合規劃報告正報請行政院審議。鐵道局強調，整體程序均依《環評法》及「中長程個案計畫編審要點」等規範辦理。

二、直鐵方案受限瓶頸 環評與運能皆難突破

「直鐵方案」雖以成本較低為訴求，但因路線須穿越翡翠水庫集水區而環評受阻；若繞行東北角，節省時間有限。

鐵道局指出，該方案還受制於台鐵「樹林－七堵」間的容量瓶頸，無法大幅增班，加上南港端涉及18棟住宅及校舍拆遷問題，導致推動困難重重。即使新建路線，也難發揮完整運能，投資效益偏低。

三、高鐵延伸宜蘭 運能3倍提升、28分鐘抵達

相較之下，高鐵延伸宜蘭可將台北—宜蘭行程縮短至約28分鐘，整體運輸量能可較現況提升3倍以上。計畫目標年尖峰時段每小時可開行4班次，除可轉移部分國道5號旅次外，也能紓解台鐵西部幹線飽和問題。

交通部預期，高鐵與台鐵可分工合作，前者負責中長程運輸，後者專注區域通勤，形成互補鐵道網絡。

四、經費翻倍爭議 官方稱屬合理反映

針對外界質疑經費從1,764億元增加至3,521.8億元。鐵道局說明，初期估算以2020年為基年，未含基地與購車費；後續調整至2024年為基年，並納入通膨、營建物價上漲與工程條件變動後，更新總經費屬合理修正。若依相同條件估算，直鐵方案約需2,220億元，並非外界所稱1,000億元。

五、延伸效益：TOD與區域均衡發展

高鐵延伸宜蘭不僅延伸60公里，而是將西部350公里高鐵網擴為410公里，串聯東西部城際軌道系統。鐵道局指出，通車後不僅不會排擠台鐵，反而可促進運量與營運成長，帶動宜蘭地區TOD（以運輸導向發展）模式、均衡區域發展與低碳交通轉型，符合「2050淨零排放」長期政策方向。

更多風傳媒報導

