北宜高鐵爭議未解! "前.現任交長互槓"籲出面辯論

從北宜直鐵到北宜高鐵，吵了20多年的改善國五壅塞方案，好不容易去年拍板高鐵東延宜蘭，卻有民間團體反對，認為北宜高鐵耗資成本高、運輸又沒效率，更質疑交通部鐵道局為了護航高鐵方案美化數據。前交通部長賀陳旦槓上現任部長陳世凱，下戰帖要求辯論。陳世凱則回應，過去在專業上的討論已經非常多，強調交通部立場是「務實延伸」。

北宜高鐵、力往狂瀾，公民團體再開記者會，痛批鐵道局，護航高鐵、批直鐵，評估報告的數據，根本有問題！

前交通部長賀陳旦：「他針對的是一個臺鐵，或者是直鐵在十年前，所做的比較彎繞的方案，你把那個更長的那條路線，拿來品頭論足說，哎呀你不如我啦，那你這個是根本不公平的，一個選擇討論，高鐵不斷的會有精進啊，改良啊，但是我的臺鐵部分，就停留在十年前那條隧道。」

從北宜直鐵到北宜高鐵，吵了20多年，好不容易交部拍板，預計2029動工、2036通車。只是看看半年內，鐵道局相繼出的兩份報告，2025年4月，直鐵成本1361億、高鐵3647億；半年後，直鐵成本大增860億，高鐵卻反而少了126億，前交通部長賀陳旦，直呼不合理！





台鐵產業工會理事長曹嘉君：「（旅客到）宜蘭新站的時候，花東旅客還是要，用臺鐵的車子去開，臺鐵就要從樹林站開一個，沒有人搭的班車，去宜蘭新站去接花東（旅客）。」

台鐵產業工會也出席質疑，採高鐵棄直鐵，讓台鐵每年可能因此短收近8億。算上沒有直鐵減損的期望收入，30年下來損失將高達580億。而且旅客要到花東，還得再轉乘台鐵，這樣值得嗎？





鐵道局長楊正君：「我想我們數據都有經過顧問公司，盤點至少有68位以上的，專業技師參與。」

交通部長陳世凱：「我們會務實的延伸，專業上面的討論，已經相當的多。」

前交通部長槓上現任交通部長，國家重要基礎建設，耗資4000億，希望串聯全台一日生活圈，有沒有效益、成本怎麼精算，可得好好思考，別徒增債留子孫。

