北宜高鐵爭議 正反雙方環部對峙

民進黨6日動員上百名支持北宜高鐵的鄉親到環境部前聲援，宜蘭7鄉鎮的鄉長、議員和立委都派員參加，共同期盼北宜高鐵盡速通過。（林良齊攝）

不滿高鐵延伸宜蘭計畫的環境影響說明書與環評報告，公民幫推、前交通部長賀陳旦與多名宜蘭縣民，6日委託前環保署副署長、律師詹順貴向環境部提出訴願。（林良齊攝）

不滿高鐵延伸宜蘭計畫的環境影響說明書與環評報告，「公民幫推」、前交通部長賀陳旦與多名宜蘭縣民，6日委託前環保署副署長、律師詹順貴向環境部提出訴願，詹順貴強調，若遭駁回勢必會提出行政訴訟。6日同時，也有上百名支持北宜高鐵的宜蘭民眾到環境部聲援。

民團提出的訴願理由書主要提及，高鐵宜蘭車站特定區計畫是為開發計畫量身訂做，但審查環評時未一併納入；剩餘土石方外運處置場所未明，在疑慮未經釐清與確認，卻草率通過本件審查結論；環評報告書對於台鐵公司財務影響分析，與台鐵公司所自行評估數據容有出入等。依《訴願法》規定，行政院訴願會應在3個月內做出決定，必要時可以再延2個月。

高鐵延伸宜蘭監督聯盟召集人康芳銘表示，高鐵延伸宜蘭計畫的環境影響說明書與環評報告，未納入具有不可切割的關聯性的「高鐵宜蘭站特定區計畫」，也未評估該特定區開發可能帶來的環境衝擊，且工程將產生961.7萬立方公尺土石方，但處置地點與期程高度不確定，卻仍匆促通過環評，質疑程序明顯不符合法令要求。

宜蘭縣環境保護聯盟理事長孫博萮說，環評初審小組有多位委員明確要求加開地方說明會，但開發單位僅消極「配合」，未實質補足地方溝通程序，最終環評仍然通過，形同環評委員否定自身要求，嚴重削弱審查機制的公信力。

台灣鐵路產業工會理事趙尚喆則認為，北宜高鐵對於造成台鐵東部幹線虧損也未有任何應對措施，卻矛盾的在北宜高鐵計畫當中要求台鐵設站、調整班次協助轉乘與接駁，痛批交通部毫不掩飾放棄台鐵改革的態度。

與此同時，上百名支持北宜高鐵的宜蘭民眾也到環境部前聲援，除在地鄉長、議員參加，民進黨立委陳俊宇辦公室也有派人參與。壯圍鄉長沈清山說，今天來聲援的民眾不止來自壯圍，還有員山鄉、冬山鄉、三星鄉、宜蘭市、五結鄉、羅東鎮等地，大家共同期盼北宜高鐵盡速通過，北宜高鐵完成後宜蘭就可以成為大台北生活圈，讓年輕人留在宜蘭、擴大生活圈，並加速宜蘭產業發展。

「北宜高鐵是宜蘭人的希望」，宜蘭縣議員陳福山說，而且北宜高鐵可以進一步發展至花蓮及台東，全國的交通才會連結、發展後國家才會進步，擔心北宜高鐵延宕後會拖垮東部發展。