北宜高鐵生變？張景森參加婚禮「細語」藏玄機 卓揆：意見轉交通部研究

前行政院政委張景森日前公開質疑，興建「北宜高鐵」花費極高、效益卻不高，因此持反對意見。張景森今天（1／19）撰文表示，他上周末參加國安會副秘書長李問的婚禮，賴清德總統有跟他咬耳朵，另外行政院長卓榮泰也和他握手寒暄，卓揆也稱都有看他臉書，已把張景森的意見，轉交給交通部長陳世凱研究。

針對張景森反對興建「北宜高鐵」，行政院發言人李慧芝日前則說，北宜高鐵有助台中、台南及高雄長途旅客需求，國發會去年12月中已舉行研商會議，審議結論是「支持北宜高鐵計畫」。

張景森今天發文表示，上週末，他破例參加了一場婚禮，因為新郎是國安會副秘書長李問，是民進黨的接班世代中，他最欣賞、也寄予高度期待的年輕政治工作者。張景森也說，這場婚禮無意間成為他近距離觀察當前政策運作的一個特殊窗口。

張景森說，卓揆到場後，也主動握手寒暄提到北宜高鐵案，更說有看張景森的臉書，並已把他的意見「轉交給世凱研究」。張景森向卓揆表示感謝及說明，「如果交通部有需要，我樂意跟他們見面，當面提供意見」。

張景森進一步說，之後總統到場，他到主桌敬酒，總統把他拉到一旁說了幾句話，內容與高鐵無關。但顯示總統對國家政策細節掌握的很好，宜蘭高鐵的問題，不可能不關心，也許還不到總統表態的時候，因此他並沒有趁機提高鐵的事情，避免造成困擾。

張景森提及，婚宴過程中那些「低聲細語」更重要。與他打招呼的人，幾乎都會壓低聲音說：「你說得對」。似乎大家對興建宜蘭高鐵都抱有疑慮。同桌的有前任與現任幾位部長級政務官，包括行政院目前最核心的幾位決策人物。自己向他們表達「大家辛苦了！」其中一位笑著對我說：「您不要天天寫臉書，我們就不會這麼辛苦了。」看來行政院對他的意見是認真看待、確實研究的，這一點覺得比較寬心。

張景森最後也強調，我們必須關心的是，當其他部會、院長，甚至總統都意識到這個案子可能問題重重時，他們會怎麼處理？是停下來修正？還是因為某些非理性因素，繼續往前推？這才是真正關乎國家未來的問題。

