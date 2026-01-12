北宜高鐵經費斥資4千億！ 張景森喊話：史詩級錯誤

張景森呼籲北宜高鐵不要硬幹到底。（圖：張景森臉書）

高鐵延伸宜蘭計畫再掀爭議，行政院前政務委員張景森今天（12日）發文直言「北宜高鐵不要硬幹到底」，痛批該案是公共決策失序的典型案例。他也以自己日前完成42公里馬拉松為例認為，台北到宜蘭高鐵站距離僅約4、50公里，根本不適合高鐵這類長途運具，卻投入高達4千億元經費，形同「史詩級錯誤」。

張景森指出，北宜高鐵經費從最初評估的900多億元，一路加碼到1,700多億元，如今甚至可能突破4千億，但效益評估卻愈來愈薄弱。他質疑現行規劃顯示未來每小時僅1至2班車，假日稍微多開幾個班次，通勤族與大台北多數旅客，還是會開車或原有鐵路，雪隧一樣塞車。而高鐵七、八成旅運量都轉移自原有國道客運和襲奪自北宜間的鐵路。坦言「高鐵卻足以殺死東部台鐵。這種史詩級的錯誤規劃應該會被列入交通運輸的教科書。」

張景森續談，如果交通部是一個嚴謹負責的規劃機關，當發現經費與原估算天差地遠時，就應坦承錯誤，重新進行可行性與效益評估，甚至應該要主動向行政院報告，建議是否撤案或提出替代方案。不過這樣的重新評估沒有發生。交通部在未完成可行性評估的情況下，便直接進入綜合規劃與環評程序，彷彿案子已經「不可逆轉」的狀況。

文末，他期待賴清德總統和卓榮泰院長發揮大智慧，了解到交通部和國發會並沒有盡責，只是為了迎合上意。最後也可能導致兩人做出留名歷史的重大錯誤決定。也直言自己才跑完42公里的馬拉松，台北到宜蘭高鐵站的距離就是42公里。反問這樣的距離，規劃高鐵合理嗎？