北宜高鐵經費暴增至4000億恐淪「史詩級錯誤」 藍綠前部長籲喊卡

前政務委員張景森批評北宜高鐵延伸宜蘭決策混亂、耗資過高，呼籲賴政府勿因選舉壓力硬推。（資料照片／張哲偉攝）



交通部提出的北宜高鐵延伸宜蘭計畫，目前正等待行政院核定。但前政務委員張景森近日公開發聲，直指該案決策過程混亂，恐成為重大交通政策失誤，並批評交通部與國發會未能善盡把關責任。張景森喊話賴政府「不要硬幹到底」，認為台鐵至宜蘭距離僅4、50公里，卻要投入高達4000億元興建高鐵，堪稱「史詩級錯誤」若持續被選舉綁架，將侵蝕人民對政府治理能力的信任。前交通部長賀陳旦、前內政部長李鴻源也都提出質疑。

待行政院核定 最快2029年動工

北宜高鐵路線規畫自高鐵南港站出發，行經北市南港、新北汐止、平溪、雙溪、貢寮，以及宜蘭頭城、礁溪、壯圍、宜蘭市等9個行政區，全長60.6公里，已於去年8月通過環評，並於去年底獲國發會審議通過，後續仍待行政院核定。行政院工程會主委陳金德估計，最快2029年動工，2036年通車。

張景森於發文中表示，交通部多年前為提升東部鐵路運輸效率，原先規劃的是北宜直鐵，主軸在於拉直台北至宜蘭的鐵路線，但推動不順。林佳龍2019年接任交通部長後，政策方向卻突然轉為北宜高鐵，在尚未完成完整可行性評估的情況下，便直接進入綜合規畫階段，成為後續爭議的開端。

前政委張景森痛批 經費暴增、效益存疑

張景森直言，「直鐵變高鐵」正是整起政策錯誤的源頭，高鐵與台鐵在功能上截然不同，而台北至宜蘭僅四、五十公里，根本不適合採用高鐵系統，也無法取代台鐵原有角色。

他也提到，時任行政院長蘇貞昌當初並非全然沒有疑慮，面對動輒上千億元的工程預算，僅是在特定條件下支持，前提是必須有專業評估證明其效益。然而，交通部及部分政治人物卻將這項有條件裁示操作為既定政策承諾，導致計畫一路被強行推進。

張景森警告，若未來20年後真以4000億元完成宜蘭高鐵建設，實際運量卻可能每小時僅一至兩班車，多數通勤族與大台北地區旅客仍不會選擇搭乘，雪山隧道壅塞問題也難以改善，反而重創台鐵系統。

他指出，原先報告中的1764億元工程費，如今已暴增至3521億元，甚至可能突破4000億元，當年草率且嚴重失真的簡報，直接誤導行政院的政策判斷，「這種史詩級的錯誤規劃應該會被列入交通運輸的教科書」。

因此張野喊話賴清德總統與政府團隊，了解到交通部和國發會並沒有盡責，只知迎合上意，最後可能導致你們兩位做出留名歷史的重大錯誤決定，「希望兩位再仔細聽聽這個案子的報告，諮詢更多方正賢良的意見。讓國家重大建設回歸理性，不要再被選舉綁架」。

賀陳旦、李鴻源諫言

針對北宜高鐵爭議，據《聯合報》報導，前交通部長賀陳旦指出，北宜直鐵在系統整合與轉乘便利性上優於高鐵，且北宜高鐵興建成本約為直鐵的三倍，未來票價也勢必更高，卻未見政府提出完整的宜蘭區域發展計畫性配套。

前內政部長李鴻源則質疑，工程費用從千億元暴增至三千多億元，宜蘭物價與房價上漲，當地居民是否真正受惠，仍有待檢視。

