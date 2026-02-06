北宜高鐵續燒！ 反對方盼撤原處分 與支持方隔道互嗆

生活中心／綜合報導

高鐵延伸宜蘭的規劃，上個月環境部正式公告審查結論，再次引起部分居民、以及民團高度關注，反對方今天（6日）一早來到環境部門口，遞交訴願書，希望環境部能撤銷原處分，沒想到，支持的另一方，早就集結在這，雙方互嗆，火藥味十足。

北宜高鐵支持團體：「宜蘭要高鐵！」北宜高鐵反對團體：「重啟直鐵評估！」雙方人馬週五一早來到環境部門口，來比誰喊的比較大聲！高鐵延伸宜蘭議題正反兩派還是沒有共識，1月9日環境部正式公告審查結論，再次引發部分居民、及民團討論，對於程序混亂、跟很多疑點尚未釐清，集結數十人來提交訴願書。宜蘭縣民游翠萍：「東邊是國道5號、西邊在不遠處，在100公尺處，又要建造高鐵，我們難道是次等公民嗎？」

高鐵延伸宜蘭，反對團體一早北上，赴環境部遞交訴願書。（圖／民視新聞）





民團、居民認為，高鐵一動工，幾百戶居民、甚至上千公頃的土地都會受影響，還有環境生態也都沒有評估完善，像是最近一直講的高鐵宜蘭站特定區計畫，本應該在第一階段環評就納入，卻完全缺漏，甚至得耗費上千億元。宜蘭縣壯圍鄉長沈青山：「高鐵特區，政府無償可以拿到55%的土地，免錢的土地，這些土地，可以拿去做公共設施，不用再買土地。」壯圍鄉長再次帶著支持的居民北上，認為宜蘭要高鐵，爭取城鄉均衡發展，帶動當地經濟，也有助青年返鄉，只是說雙方隔空互嗆，火藥味十足，也讓警方一度舉牌警告，一邊想爭取地方繁榮，另一方則擔心環境、居民的居住問題。





北宜高鐵支持團體，跟反對方隔空互嗆。（圖／民視新聞）





前交通部長賀陳旦：「這個裡面有很多事情，其實是鐵道局沒有交代清楚的，他們在程序當中，不斷更替數字，等於是美化高鐵現在的效果。」鐵道局也再次說明，針對開發計畫的疑慮，之前都已經有客觀、專業數據多次說明，而反對團體北上遞交訴願書，希望環境部撤銷原本處分，這一場3500億的極速計畫，如果順利，最快2029年動工、2036年通車，但面對種種爭議，如何處置，恐怕是現在最大難題。

