北宜高鐵花4千億 柯爆炒地皮

民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠請行政院暫緩核定北宜高鐵案，應該通盤做整體的重新討論或政策辯論。（民眾黨宜蘭縣黨部提供）

記者林坤瑋、張正量∕宜蘭報導

北宜高鐵建設進入行政院核定階段仍爭議不斷，民眾黨創黨主席柯文哲十三日表示，該建設案不符合市場經濟效益，根本是有人在「炒地皮」，呼籲展開政策辯論。

前政務委員張景森接連重批宜蘭高鐵案是史詩級錯誤，呼籲賴政府不要被選舉綁架。昨柯文哲到宜蘭四結福德廟參拜，並為宜蘭縣長參選人陳琬惠助選，受訪時批評四千億元蠻不符合市場，真正要去討論不是只有北宜高鐵，到底是要高鐵還是要北宜直鐵？還是整個北宜線原來舊線路的效益改善？甚至國五的優化或興建台六二，這一大堆問題需要政策辯論。

廣告 廣告

柯文哲還爆出，其實講明白，根本在「炒地皮」，真的來政策辯論哪一個是最有效率，而不是喊口號，這才是國家政府真正要去思考面對的問題。

陳琬惠說，當然非常多宜蘭人期待北宜高鐵，但不管從這個過去的一千八百億到現在的四千億，我們要問的是，為什麼在民進黨執政下，整個過程中，交通建設（北宜高鐵）好像變成一個政治紅利？

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳表示，北宜高鐵是好政策，呼應支持中央政府的立場一致，還提到縣政團隊要做好準備。（林國漳提供）

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳則讚北宜高鐵是好政策，呼應支持中央，還提到縣政團隊要做好準備。壯圍鄉長沈清山則重申，堅決支持政府儘速核定「宜蘭高鐵」的興建。