北宜高鐵花4000億只省5分鐘？黃暐瀚拆解算法不認同！柯文哲轟炒地皮、韓國瑜力挺環島高鐵

宜蘭高鐵爭議持續延燒，反對團體日前開記者會指出「北宜高鐵只能省5分鐘，毫無價值」，引發各界討論。政治評論員黃暐瀚今（14）日在節目中詳細拆解這項計算，直指反對方「把高鐵效益壓到極小」，實際省下的時間應該是30分鐘到1小時，呼籲民眾「多看、詳讀、思考、冷靜」，不要被片面資訊誤導。

反對團體怎麼算出「只省5分鐘」？

黃暐瀚指出，反對宜蘭高鐵的公民團體計算方式是：台北到宜蘭高鐵預計28分鐘，台鐵直鐵最快46分鐘，兩者相減是18分鐘，但還要扣掉「高鐵宜蘭新站到台鐵宜蘭站」的13分鐘轉乘時間，因此只省5分鐘。

黃暐瀚舉例反駁，「我常回台中，高鐵台北到烏日46分鐘，但我不能說到了烏日站沒有用，因為我要到台中火車站吃肉圓，還要再加半個小時，所以台北到台中要算一個多小時？這樣能算嗎？不能這樣算。」

他進一步指出，反對團體的計算基礎也有問題，「28分鐘是從台北車站到宜蘭，但明明計算基礎都是從南港到宜蘭，南港到宜蘭明明就是20分鐘。」

真實時間差距：70分鐘 vs 20分鐘

黃暐瀚強調，目前從台北車站搭最快的普悠瑪到宜蘭「至少要70分鐘」，台鐵直鐵尚未興建，而高鐵從南港到宜蘭只需20分鐘，從台北車站出發也僅需28分鐘，「所以應該是30分鐘、一個小時跟一個半小時的差別。」

對於外界質疑花費4000多億只省5分鐘是否值得，黃暐瀚認為這是被誤導的結果，「你想看看，講到超過4000億，花了4000億只能省5分鐘，那誰當然都覺得不要，可是實際上是這樣嗎？不是的。」

經費爭議：直鐵2220億 vs 高鐵3500億

除了時間效益的爭論，建設經費也成為焦點。黃暐瀚引述國發會國土處的最新說明，根據交通部評估，北宜直鐵經費是2220億元，並非外傳的1146億元，「中間都差了1000億了」。而高鐵延伸宜蘭的經費則是3500億元。

國發會澄清，聯合報報導的1000多億經費「沒有那麼少，要2000多億」，顯示各界對於實際建設成本仍有認知落差。

三位宜蘭參選人表態：一支持、一反對、一保留

黃暐瀚指出，三位有意角逐宜蘭縣長參選人對於高鐵案的態度已逐漸明朗。民進黨宜蘭縣長參選人林國璋率先表態「這是好政策，應該支持」；民眾黨立委陳琬惠則與柯文哲前主席在地方座談時表示「都在炒地皮」，態度是「請行政院暫緩」；國民黨立委吳宗憲則相對謹慎，認為「要多跟地方溝通，得到更好的方案」，尚未明確表態贊成或反對。

值得注意的是，目前由國民黨執政的宜蘭縣政府立場是支持興建高鐵。黃暐瀚強調，「你把話題攤開來看，你就會發現說，不要什麼都用藍綠或政治去看，議題就是議題。」

韓國瑜環島高鐵夢浮上檯面

黃暐瀚指出，立法院長韓國瑜早在2024年就與副院長江啟臣、立委傅崐萁聯合提出「環島高鐵特別條例」，草案共六頁、十條條文，目前已經通過程序委員會、也出了委員會，正等待二讀三讀，卡在朝野協商階段。

「既然要環島高鐵，怎麼可能宜蘭這一段不做呢？不做這一段怎麼會有環島呢？」黃暐瀚指出，當時花東三法合計預算可能高達兩兆元，但韓國瑜的環島高鐵願景若要實現，北宜段勢必是關鍵環節。

黃暐瀚呼籲：議題要多討論、要想一想

面對宜蘭高鐵正反意見激烈交鋒，黃暐瀚呼籲民眾理性思考，「你要詳讀、你要多看幾個資料，然後你要思考、你要想過，不要急、先不要做決定，因為這個話題還值得大家再陸續討論。」

他強調，公共議題不應該被簡化為藍綠對立，「民進黨林淑芬對勞基法修正案也不贊同，整個民進黨說我們要支持，但是有民進黨立委說不要，應該把它拉開來看清楚。」