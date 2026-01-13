北宜高鐵花4000億柯文哲不滿嗆「炒地皮」陳琬惠質疑「政治紅利」籲政院暫緩核定

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／宜蘭報導

北宜高鐵興建計畫目前已由交通部送進行政院等待核定後啟動，但高達4000億元經費及效益備受外界質疑。民眾黨創黨主席柯文哲今（13）日在宜蘭直言「炒地皮」，民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠也表示，在各方皆有不同意見下，呼籲行政院暫緩核定此案。

北宜高鐵計畫路線自高鐵南港站至宜蘭，沿線經北市南港、新北市汐止、平溪、雙溪、貢寮及宜蘭頭城、礁溪、壯圍、宜蘭市行政轄區，總長60.6公里，去年8月通過環評後，國發會接續在去年底審議通過，後續待行政院核定；行政院工程會主委陳金德估計，2029年動工，最快2036年通車。

包括行政院前政委張景森也呼籲賴政府不要硬幹到底，台鐵到宜蘭間僅有4、50公里的距離，卻要投入4000億元興建高鐵，可謂「史詩級錯誤」，張還表示過去所有接觸過的專家都認為不可行，交通部和國發會卻迎合上意，以政治凌駕專業，希望賴清德總統和行政院長卓榮泰別再被選舉綁架；內政部前部長李鴻源也以雪隧前例質疑，宜蘭人後來物價也漲、房價也漲，宜蘭人有受惠嗎？前交長賀陳旦也說，若行政院核定，他會提出訴願等法律行動。

柯文哲今天陪同陳琬惠到地方活動時受訪也表示， 4000億元不符合市場效益，真正要去討論不是只有北宜高鐵，到底是要高鐵還是要北宜直鐵？還是整個北宜線原來舊線路的效益改善？甚至國5的優化或興建台62，這一大堆問題需要政策辯論。

柯文哲還質疑，講明白，其實根本在「炒地皮」，真的來政策辯論哪一個是最有效率的，而不是喊口號，這才是國家政府真正要去思考面對的問題。

陳琬惠則表示，當然非常多宜蘭人期待北宜高鐵，但不管從過去的1800億到現在的4000億，要問的是，為什麼在民進黨執政下，交通建設在過程中（北宜高鐵）好像變成了一個「政治紅利」？

陳琬惠強調，從1800億到4000億的過程中，到底裡面增加了什麼樣的錢？是不是有效率？張景森提出問題後，大家可以重新思考，宜蘭問題絕對不會是高鐵就可以解決的。還有包含雪隧的優化的問題，還有台62線到底要不要趕快興建，民進黨政府從直鐵，直接跳到只評估高鐵，這過程當然會有些民眾是不滿意的。

陳琬惠呼籲，行政院暫緩核定此案，不應該在這個時候就直接喊4000億北宜高鐵，然後就要蓋下去，應該通盤做整體的重新討論或政策辯論。



