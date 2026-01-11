北宜高鐵蓋定了？張景森曝宜蘭人想法 示警最慘情況：砸4000億「解決不了問題」

北宜交通建設爭議再度浮上檯面。前政務委員張景森近日赴宜蘭出席「北宜高鐵或北宜直鐵孰優」的公開辯論會後表示，政府正準備投入約4000億興建北宜高鐵，但這條高鐵恐不僅「解決不了宜蘭真正的交通問題」，還可能成為政治操作下的高風險投資。

張景森透過臉書指出，高鐵延伸至宜蘭，並非出自完整的國家高鐵發展藍圖，而是在「北宜直鐵」因環評受阻後，政策急轉彎的產物。張景森坦言，當年即便身在行政體系內，也是透過媒體才得知「宜蘭高鐵」的構想，之後又接連在2022、2024年大選被包裝為地方利多反覆操作，逐漸形成既成事實。

專家多不贊成的「政治決定」

值得注意的是，張景森透露，自己曾私下詢問多位交通運輸學者，以及交通部、鐵道局、高鐵公司與台鐵體系內的老同事，幾乎一致回應「不贊成北宜高鐵」，並直指這是政治決定。然而，當追問決策源頭時，卻出現弔詭現象，即「沒有人承認是自己拍板」。

那麼，原本被視為較務實方案的北宜直鐵，為何走不下去？張景森回顧，直鐵最初規劃是透過直線隧道，讓台鐵自南港直達宜蘭，作為東部鐵路快速化的第一步，不僅能大幅縮短行車時間，造價也相對合理。

張景森表示，關鍵轉折出現在環評爭議；由於路線穿越翡翠水庫集水區，加上北宜高興建時曾引發生態疑慮，直鐵遭質疑可能危及大台北六百萬人的飲水安全，在政治與環保壓力交織下，環評遭否決。

高鐵真能解決宜蘭需求？

後續政府改推高鐵方案，成功避開集水區爭議，政治阻力大減，也一度讓地方陷入「即將擁有高鐵」的期待。然而，隨著討論深入，宜蘭地方反對聲浪逐漸浮現。

張景森指出，北宜距離僅約40、50公里，高鐵並非為此距離設計；車站位置偏遠、票價與營運成本高，對通勤族與觀光客未必友善，甚至可能衝擊既有台鐵與客運系統。張景森補充，反對高鐵的人，其實只是希望政府別把錢丟進一條不實用的高鐵，而是優先改善台鐵，讓台鐵真正成為台北與宜蘭之間的快速鐵路。至於宜蘭人真正的想法是什麼？張景森推測，宜蘭人的想法很實際，若將高鐵比喻成Benz、台鐵比喻成Toyota，即「政府要送 Benz，不拿白不拿。反正問題沒解決，Toyota以後還可以再來要」。​

主張回到原點：先快鐵、後高鐵

對此，張景森認為，北宜高已通車20年，實證顯示未對翡翠水庫水質與生態造成負面影響，應重新以科學方式評估直線鐵路的環境影響，回到北宜直鐵的原始規劃。

「不必4000億，只要約1000億，就能打造一條更快、更便宜、更實用的北宜快鐵」，張景森建議，可預留寬軌設計，保留未來升級高鐵的彈性，等環島高鐵完成整體規劃後再行決定。

張景森強調，交通建設應回應實際需求，而非成為選舉紅利的延伸，「否則現在蓋下去的，可能不是未來的動脈，而是一條昂貴的政策包袱」。

