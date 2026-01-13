北宜高鐵要砸4000億？柯文哲嗆：不政策討論 講白了根本叫炒地皮

民眾黨前主席柯文哲今陪同黨籍宜蘭縣長參選人陳琬惠參拜四結福德廟。 圖：民眾黨 / 提供

高鐵延伸宜蘭案目前正在行政院核定中，前政委張景森日前批評，北宜直鐵被逕自升級為高鐵是錯誤決策，並指當年報告的1,764億元經費，如今暴增到4,000億元，批交通部未重新評估、國發會把關失靈，並喊話總統賴清德不要再被選舉綁架。民眾黨前主席柯文哲今（13日）也說，若要政策辯論就要真的政策辯論，不是喊口號，「其實講明白了，這根本叫炒地皮」。

柯文哲上午陪同黨籍宜蘭縣長參選人陳琬惠參拜四結福德廟，並接受媒體聯訪，對於北宜高鐵經費暴增到4000億，柯直言，這就是這樣，其實這才是真正要政策去討論，不是只有北宜高鐵，到底是要高鐵，還是要北宜直鐵？還是整個北宜線原來舊線路效益的改善，甚至國道5號的優化，甚至什麼台62等，一大堆問題嘛！

柯文哲表示，所以他倒覺得如果要政策辯論，那就真的來政策辯論，不是那種什麼喊口號，其實講明白了，這根本叫炒地皮。這才是整個國家真正要去思考、真正面對的問題，不是只有高鐵，那北宜直鐵要不要蓋？就放棄？那台62還有國道5號的優化問題，還有目前的整個北宜線的優化，這些都是問題，哪一個是最最有效率的，這要討論。

陳琬惠說，對高鐵來說，當然非常多宜蘭人也非常期待，但為什麼在民進黨執政之下整個過程中，交通建設有關宜蘭的部分，好像變成政治紅利？推進速度並不是很順暢，相關評估也不是如期完成，所以從1,800億到4,000億的過程中，到底裡面增加了什麼樣的錢，是不是最有效率？她覺得這是張景森昨提出後，大家可以重新再去思考的部分。

陳琬惠提到，剛剛柯文哲講得非常清楚，宜蘭的問題絕對不會是高鐵就可解決的，還包含雪隧優化的問題，還有台62線到底要不要趕快蓋的問題，還有台2等，這是個需縱觀的問題，或是不要高鐵要直鐵，其實這是一開始都有在討論的，但突然之間民進黨政府就從直鐵直接跳到只評估高鐵，過程當然有些民眾是不滿意的，張景森只是幫宜蘭人提出了一個Q，為什麼要從1,800億暴增到4,000億，這件事當然應整體做個評估。

被問到是否認為應重啟評估、政院暫緩核定，先展開政策辯論，陳琬惠強調，對！她贊成要開始進入到政策討論的部分，若這是一件非常重要的事，不應該在這時就直接喊4,000億，然後就要開始蓋下去，應該通盤的來做整體重新的討論。

