北宜高鐵訴願與抗議同日上演！宜蘭鄉鎮齊聲喊：高鐵是希望

公民幫推、前交通部長賀陳旦與多名宜蘭縣民6日於環境部前召開記者會針對北宜高鐵提出訴願，與此同時，民進黨6日動員上百名支持北宜高鐵的民眾抗議。參與的宜蘭縣壯圍鄉長沈清山說，北宜高鐵速度遠遠超過北宜直鐵，且預算也相差無幾，呼籲應盡速通過才能讓年輕人留在宜蘭、擴大一日生活圈。

不僅宜蘭在地鄉長、議員參加，民進黨立委陳俊宇辦公室也有派人參與場抗議。沈清山說，今天來聲援的民眾不止來看壯圍，還有員山鄉、冬山鄉、三星鄉、宜蘭市、五結鄉、羅東鎮等地，大家共同期盼北宜高鐵盡速通過。

公民幫推、前交通部長賀陳旦與多名宜蘭縣民6日於環境部前召開記者會針對北宜高鐵提出訴願，與此同時，民進黨6日動員上百名支持北宜高鐵的民眾抗議。（林良齊攝）

沈清山質疑，北宜直鐵難以過關，已成為假議題，北宜高鐵完成後宜蘭就可以成為大台北生活圈，讓年輕人留在宜蘭、擴大生活圈外，也加速宜蘭產業發展。

「北宜高鐵是宜蘭人的希望」，宜蘭縣議員陳福山說，而且北宜高鐵可以進一步發展至花蓮及台東，全國的交通才會連結、發展後國家才會進步，擔心北宜高鐵延宕後會拖垮東部發展。

