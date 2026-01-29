北宜高鐵遭指史詩級錯誤 陳世凱：政府不會亂花錢

（中央社記者王承中台北29日電）前行政院政務委員張景森指高鐵延伸宜蘭是史詩級錯誤。交通部長陳世凱今天表示，張景森曾於政府任職，應很清楚政府部門做決策時有很嚴謹跟專業的討論。他不明白張景森的依據為何，交通是很專業的討論跟評估，政府不會亂花錢。

高鐵延伸宜蘭案去年通過環評，近日前行政院政務委員張景森、前交通部長賀陳旦等人呼籲政府喊卡，賀陳旦還質疑高鐵延伸宜蘭案數據過度美化，擬與民團向行政機關下辯論戰帖。

立法院交通委員會今天審查發展觀光條例部分條文修正草案等案，邀請陳世凱列席備詢。國民黨立委洪孟楷指出，張景森跟賀陳旦都認為高鐵延伸宜蘭不可行，無法解決問題，張景森還稱這是「史詩級錯誤」。

洪孟楷表示，如果連曾任職於民進黨政府的高官都跳出來反對，代表民進黨內部都無法說服，如何讓全民放心這樣的工程能夠達到預期效果。

陳世凱指出，大部分的宜蘭民代都支持高鐵延伸宜蘭的方案，宜蘭縣政府也曾表達支持，對於張景森、賀陳旦的意見，交通部都很重視，但兩人都曾於政府任職，應該很清楚，政府部門做決策時有很嚴謹跟專業的討論。

陳世凱表示，張景森所提出的數據也有誤，像是工程經費是新台幣3500多億元，不是4000億元，而全長是60公里，也非張景森所稱的40公里，他不明白張景森的依據為何。他認為交通是很專業的討論跟評估， 政府不會亂花錢，他認為必須要依據事實。

曾任高鐵董事長的台鐵董事長鄭光遠今天也列席交通委員會，鄭光遠表示，他贊成目前的規劃，讓高鐵直接延伸到宜蘭，讓高鐵的好品質可以一路到宜蘭。他有聽過張景森所提的意見，但不認同張景森的觀點。（編輯：蘇志宗）1150129