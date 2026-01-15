北宜高鐵遭指「史詩級錯誤」 政院駁：有助長途旅客需求

農業部次長胡中一（左起）、行政院發言人李慧芝、國防部副部長徐斯儉及衛福部次長林靜儀15日出席行政院院會後記者會，針對民眾黨主席黃國昌指出對美軍購僅有3000多億，徐斯儉澄清絕非事實。（范揚光攝）

高鐵延伸宜蘭案備受關注，該案在去年通過環評，但近期前政委張景森批評是公共決策失序，形同「史詩級錯誤」，再度引發議論。行政院發言人李慧芝今（15日）對此表示，北宜高鐵有助於台中、台南、左營等長途旅客需求，經多年研析已經完成可行性與綜合規劃，目前計畫函報國發會進行相關行政程序中。

交通部興建北宜高鐵計畫目前正送行政院核定中，前政務委員張景森10日、12日分別於臉書發文，批評直言，該案是公共決策失序的典型案例，形同「史詩級錯誤」，痛批交通部和國發會把關失靈，並喊話賴清德總統，重大建設不要被選舉綁架。

李慧芝今上午主持政院會後記者會表示，北宜高鐵有助於台中、台南、左營等長途旅客的需求，事實上經過多年審慎研析後，已經完成可行性、綜合規劃，國發會在去年底召開過研商會議，審議結論也是支持北宜高鐵計畫，交通部也按照會議結論與各單位審查意見修正後，在今年1月函報國發會，目前所有相關行政程序都在進行當中。

