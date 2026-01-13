北宜高鐵遭指「史詩級錯誤」 鐵道局強調程序完整

北宜高鐵興建計畫送行政院核定中。（摘自鐵道局簡報）

北宜高鐵興建計畫送行政院核定中，前政委張景森批評是公共決策失序，形同史詩級錯誤，批交通部與國發會把關失靈。交通部鐵道局今回應，遵循法定程序審慎推動，包括高鐵及直鐵方案都已針對相關技術可行性及成本效益評估，經可行性研究、綜合規畫、二階環評，自民國98年直鐵可行性研究、108年納入高鐵方案評估，經完整綜規作業，相關程序完備、效益明確。

鐵道局指出，自行政院秘書長於100年11月函示要求就各項可能方案進行整體分析以來，相關評估已就高鐵及直鐵方案各種內容持續探討。交通部於113年9月完成可行性研究暨綜合規劃階段性報告，行政院於114年3月函復原則同意可行性研究之修正方向，並請交通部循序完備環評及提報綜合規劃。環評報告經環境部邀環評委員，多次專審及現勘、審查過程開放民眾參與表達意見，已於114年8月20日環評委員會議審議通過並獲環境部同意認可。

鐵道局說明，目前交通部於114年11月已將綜規報告報請行政院審議中，相關評估作業及計畫報核程序悉依環評法及行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點等規定辦理。

面對北宜及東部聯外交通長期壅塞、運輸量能及系統韌性不足等結構性問題，鐵道局指出，直鐵方案因穿越翡翠水庫集水區而環評受阻，若改線繞行東北角，則因節省時間有限，效益不足。

同時，直鐵受限「樹林－七堵」間台鐵容量瓶頸，須與西幹線共用「樹林－南港」路廊，發車班次受限，與既有宜蘭線需分配固定之班次數，無法大幅增班，顯見直鐵方案新建之路線將無法完整使用其容量，投入之建設經費恐無法充分發揮效益，此外更存在南港端新富里富康街18棟密集集合住宅(多數為5層樓連棟公寓)與誠正國中校舍拆遷問題，爰歷經10餘年規畫，難以持續推動。

相較之下，高鐵延伸宜蘭計畫預期可使臺北至宜蘭行程縮短至約28分鐘，大幅提升東部可及性，並擴充整體軌道運輸量能至現況3倍以上，有效紓解東部一票難求問題，預估計畫目標年，尖峰小時單向計畫開行4班次，可移轉部分國道5號旅次，改善臺鐵「樹林－七堵」長期路線容量飽和瓶頸，透過高鐵及臺鐵有效分工，進而打造環島高效鐵路網，提供臺北至花蓮90分鐘軌道運輸服務。

鐵道局也說明，高鐵延伸宜蘭通車後，其服務並非侷限於臺北至宜蘭60公里之範圍，而是將既有350公里的西部高鐵延伸，形成410公里串聯東西部的高鐵路網；未來高鐵與台鐵並非替代關係，而是分工互補，高鐵將專責中長程城際運輸，臺鐵則強化區域與通勤服務，二者相輔相成。西部高鐵經驗亦顯示，高鐵通車後不僅未排擠台鐵，反而帶動整體運量及營運雙雙成長，高鐵延伸宜蘭亦有助促進宜蘭地區TOD發展、東部區域均衡及減碳運輸，符合國家長期公共利益與淨零政策目標。

關於建設經費調整疑慮，鐵道局強調，計畫總經費隨規劃內容逐步深化而進行調整，本即反映實際條件的合理過程。前期估算總經費1,764億元係以109年為基年、站址設於宜蘭車站、路線長56.4公里，且未納入基地及購車費用。

其後，因基年調整為113年，並將基地及購車費用納入，同時配合站址調整至目前規劃位置、路線增加至60.6公里，並綜合考量通膨、營建物價上漲及工程條件變動因素，總經費遂調整為3,521.8億元，至於直鐵方案倘依相同條件估算，其經費亦需約2,220億元，已非外界所言僅1,000億元。

鐵道局重申，高鐵延伸宜蘭計畫係依專業評估與法定程序審慎推動，持續接受社會檢視與多元意見，並無預設立場，也不會跳過必要程序，計畫內容及相關資訊均可於鐵道局「高鐵延伸宜蘭計畫資訊專區」查閱。未來，交通部及鐵道局會持續秉持交通效益、區域發展及公共利益，確保本計畫符合國家長遠發展需求及永續目標。

