北宜高鐵需4千億！張景森批沒效益成「史詩級錯誤」

為了改善北宜交通，推動「北宜高鐵」，案件計畫已送到行政院核定中。（圖／東森新聞）





為了改善北宜交通，先前政府推動「北宜高鐵」，案件計畫已送到行政院核定中，號稱能27分鐘往返台北、宜蘭，但現在卻掀起爭議，因為工程經費卻從原本9百多億，暴增到4千多億，讓前行政院政委公開批評，這決策未來會是留名歷史的重大錯誤決定。

上、下班時刻或假日，國五雪隧常變大型停車場。不想困在車陣，能改搭台鐵，但缺點是時間久、不穩定，因此誕生出「北宜高鐵興建計畫」，未來將從南港站開始，經過9個行政轄區到宜蘭站，總長60.6公里，往返時間能縮至27分鐘，不過現在成本從9百多億變成4千多億，掀起反對聲浪。

前行政院政委張景森：「它的這個效益非常非常差，投資非常非常大，將來就變成一個盲腸段，當時你只是955億就覺得貴啦，現在要調升4倍，那這個計畫還有可行性嗎？沒有可行性了，為什麼要硬撐到底。」

前行政院政委張景森，近期二度發文反對「直鐵變高鐵」，他認為北宜之間僅40-50公里，不適合高鐵這種長途運具，直言這決策形同留名歷史的重大錯誤。

前交通部長賀陳旦：「相對來說，回到直鐵的方案還是比較經濟，也比較有效地來服務乘客，對於剛剛成立的臺鐵公司來講，變成是一個值得期待、新的業務市場。」

前交通部長也說，目前北宜高鐵案被過度美化，若未來真的核定，不排除會提出訴願，相較成本只要1146億的直鐵來看，票價便宜也不需轉乘，只是需考慮翡翠水庫集水區。

民眾黨前主席柯文哲：「如果要政策辯論，那就來政策辯論，不是那種喊口號，講明白根本炒地皮。」

2020年在北宜高鐵跟北宜直鐵間，喊出要選「北宜高鐵」的柯文哲，立場也轉變，如今案件進入最後審查階段，各方反對意見四起，諸多考量，都是往後攻防焦點。

