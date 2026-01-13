生活中心／孟嘉美、黃富溢、陳聖翰 台北－宜蘭報導

為了解決國五交通壅塞，北宜間鐵道運輸，終於在去年拍板，確定棄台鐵直鐵方案，改採北宜高鐵。只不過預算也因此從1千多億，爆增到4千多億，但專家卻說，高鐵東伸，全長僅60多公里，根本毫無效益，甚至會嚴重衝擊東部幹線，台鐵預估包含直鐵計畫的流產，30年下來，預估將損失580億。

從北宜直鐵到北宜高鐵，吵了20多年。好不容易，交通部去年拍板，高鐵東伸。國發會也在去年12月審查通過。經行政院核定後，最快2029動工、2036通車。但政治人物力挺，話音未落，專家反彈聲量，卻震耳欲聾。

廣告 廣告

聲源：前政委張景森：「單單宜蘭這一段，他的效益非常非常差，投資非常非常大，將來就變成高鐵的盲腸段，因為它將來經營的時候會虧錢，聲源：前政委張景森，不要算投資成本，就算經營他也虧錢，而且會把高鐵公司拖累。」

改善國五壅塞問題。直鐵方案，拉直台鐵鐵路、縮短行車時間，需要千億預算。不過由於擔心，影響翡翠水庫集水區，計畫最終喊卡。高鐵方案，隨後冒出頭來。從南港站延伸，全長60.6公里，進入頭城，雖然北宜行駛時間，縮短到只要27分鐘，但預算卻也爆增到4千多億。專家質疑，成本三倍跳，卻完全沒效益。





北宜高鐵預算4千億 專家批:效益低.衝擊東部幹線

直鐵變高鐵，專家質疑效益消失（圖／民視新聞）





聲源：前政委張景森：「（一開始預算）955億就覺得貴啦，現在要調升四倍，那這樣這個計畫還有可行性嗎，根本就沒有可行性了嘛，那既然沒有可行性，為什麼要硬撐到底，一定要硬幹呢。」

聲源：前交通部長賀陳旦：「相對來說還是回到原來直鐵的方案，是比較經濟，也比較有效的來服務這個乘客，更何況它因此對於，剛剛成立的臺鐵公司來講的話，變成是一個值得期待的，一個新的業務市場。」

專家預估，北宜高鐵通車後，一天頂多一兩班，假日了不起三四班。獲益不只不高，甚至由於客群不同，無助於舒緩國五車潮，還會排擠東部幹線。台鐵評估，包含未採納直鐵方案，30年下來，將損失580億。





北宜高鐵預算4千億 專家批:效益低.衝擊東部幹線

台鐵評估，包含未採納直鐵方案，30年下來，將損失580億（圖／民視新聞）





時任台北市長柯文哲（2020）：「北宜直鐵跟北宜高鐵大概二選一，你現在叫我挑，時任台北市長柯文哲（2020），我一定挑北宜高鐵。」

前民眾黨主席柯文哲：「我倒覺得這樣啦，如果要政策辯論，那就真的來政策辯論，不是那種都喊口號，其實講明白根本要炒地皮。」

柯文哲六年前力挺，現在也不敢為北宜高鐵，強力背書。只是箭在弦上，考量國家整體財政，及區域發展均衡，這步棋該怎麼下，涉及4千多億納稅錢，得謹慎再謹慎。

原文出處：北宜高鐵預算4千億 專家批:效益低.衝擊東部幹線

更多民視新聞報導

觀光署攜逾7千超商打造"旅人便利店" 提升旅客體驗

藍白卡總預算「TPASS全台20縣市一月底恐斷炊」 公路局坦言：沒備案

觀光署發表原民部落旅遊書 彙整祭儀及食宿遊購資訊

