北宜高鐵 張景森批史詩級錯誤

交通部興建北宜高鐵計畫目前正送行政院核定中，前政務委員張景森10日、12日分別於臉書發文，批評直言，該案是公共決策失序的典型案例，形同「史詩級錯誤」，痛批交通部和國發會把關失靈，並喊話賴清德總統，重大建設不要被選舉綁架。

為提高東部鐵路的平均速度，交通部多年前提出把台北到宜蘭的鐵路拉直的「北宜直鐵」方案，但推動受阻，2019年林佳龍擔任交通部長時拋出「北宜高鐵」，卻未經過可行性評估、直接跳到綜合規畫，爭議持續至今。

張景森表示，北宜直鐵變高鐵是決策錯誤源頭，高鐵和台鐵功能不同，北宜間只有4、50公里，不適合長途運具，高鐵不可能變成台鐵的替代方案。時任行政院長蘇貞昌並非毫無顧慮，畢竟這是超過1700億元的重大公共建設，支持的前提是「專業評估有效益」。

他解釋，北宜高鐵由交通部提出構想，蘇僅是在特定條件下表示支持，後續交通部或其他政治人物卻將「有條件裁示」操作成既定的「政策承諾」，強推到底。

張提到，「這種錯誤規畫應被列入交通運輸的教科書」，20年後花了4000億的宜蘭高鐵，1小時只開1、2班，近萬通勤族及大台北旅客多數不會坐，雪隧一樣塞，當年報告的1764億元經費，如今卻暴增至3521億元以上，甚至突破4000億元，當時過於草率、嚴重錯誤的簡報內容，直接誤導政院態度。

淡江大學運管系退休教授張勝雄直言，北宜高鐵程序荒謬、不符合重大公共工程的程序，並指張景森是體制內的人，很清楚脈絡，點名交通部、鐵道局、國發會是最該負責的單位，帶大家沿著錯誤腳步前進。