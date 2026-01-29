北宜高鐵「很多綠營高官」私下都反對？ 陳世凱反指張景森論點「很多錯誤」

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導

交通部規劃高鐵延伸宜蘭引發諸多爭議，前交通部長賀陳旦質疑鐵道局的數據過度美化，神話高鐵、並排除原先的北宜直鐵方案；前政務委員張景森更稱北宜高鐵是「史詩級錯誤」，還稱許多綠營的高官私下都反對。交通部長陳世凱今（29）日備詢時直指，張景森金額跟公里數都說錯了，政府不會亂花錢。

立委洪孟楷質詢時指出，賀陳旦指鐵道局並沒有把宜蘭直鐵、台鐵的規劃納入評估，無法解決宜蘭人通勤或往返台北的需求；張景森也說，宜蘭高鐵會是史詩級災難，導致花了4千億仍解決不了交通問題。

洪孟楷詢問陳世凱有沒有去看張景森寫的臉書？陳世凱答沒有仔細看；洪孟楷說，行政院長卓榮泰先前曾表示張景森的臉書文每篇他都有看，質疑陳世凱比院長還要公務繁忙；陳世凱當即澄清，是因為自己沒有加張景森臉書好友。

陳世凱強調，北宜高鐵與直鐵的議題已經討論差不多有一、二十年了，當時在決定從直鐵轉換為高鐵的過程當中，張景森擔任政委應該也很清楚整個過程，而且鐵路建設都是經過很專業的討論。

洪孟楷透露，除了賀陳旦以及張景森，也有很多宜蘭民眾反對宜蘭高鐵，政府的決策與宜蘭人的想法顯然有落差；陳世凱則反駁，宜蘭縣政府以及大部分民代、縣議會，都支持宜蘭高鐵。

陳世凱也直指張景森的論點在金額、公里數都有誤，他也不理解所謂史詩級災難的依據是什麼？陳世凱強調，交通建設要經過很專業的討論以及評估，而且政府不會亂花錢。



