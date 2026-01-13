北宜高鐵4000億 柯文哲：講白了就是在炒地皮

民眾黨前主席柯文哲前往宜蘭為黨內宜蘭縣長參選人陳琬惠輔選。民眾黨提供。



交通部興建北宜高鐵計畫目前正送行政院核定中，前政務委員張景森近日批評，政府正準備投入約4000億興建北宜高鐵，但恐怕解決不了宜蘭真正的交通問題，還有可能成為政治操作下的高風險投資。民眾黨前主席柯文哲今（1/13）天批評，「如果要政策辯論，那就真的來辯論，不是那種喊口號，其實講明白啦，根本在炒地皮嘛！」

針對北宜高鐵，張景森近日在臉書發文，批評高鐵延伸至宜蘭，並非出自完整的國家高鐵發展藍圖，而是在「北宜直鐵」因環評受阻後，政策急轉彎的產物。

柯文哲今天前往宜蘭為黨內宜蘭縣長參選人陳琬惠輔選，對於北宜高鐵爭議，他表示，宜蘭交通還有許多問題，除了「北宜高鐵」還是「北宜直鐵」，還是國道5號的優化，「如果要政策辯論，那就真的來辯論，不是那種喊口號，其實講明白啦，根本在炒地皮嘛！」

陳琬惠則說，宜蘭人非常期待北宜高鐵，但費用從1800億暴漲到4000億，「為什麼在民進黨執政之下，這整個過程好像變成了一個政治紅利？推進速度並不是很順暢。」

陳琬惠強調，宜蘭交通問題絕對不是用高鐵就可以解決，還有包括雪隧優化、台62線要不要趕快蓋等問題，所以應該要盡快進入政策討論，不應該在這個時候直接喊4000億然後就開始蓋。

