北家扶歲末感恩 創意市集暖心

北台南家扶冬暖活動，鼓勵受助家庭勇敢面對困境、付出行動、堅持不放棄。 （記者陳佳伶攝）

記者陳佳伶∕新營報導

北台南家扶中心七日在新營體育場舉辦冬暖活動「家扶感恩行動～歲末創意市集」，安排二十九戶扶助家庭、二十三個愛心贊助單位合力設攤，以園遊會方式提供美食、點心，讓受助的八百五十戶、二千五百名親子感受溫暖，會中並表揚五戶自強家庭、五名自強兒少。

經歷年初地震、七月丹娜絲颱風，北家扶看見受扶助家庭勇敢面對、付出行動、堅持不放棄，台南市社會局少婦科長許乃文，新營區主任秘書鄭添福等人到場為受助家庭打氣。

歲末冬暖活動表揚五戶自強家庭，分別是柳營區李桂金、善化區吳金絨、東山區王林素卿、歸仁區林佳蓉、仁德區陳玲君；五名自強兒少分別是後壁區黃天賜、善化區李昱宸、永康區王柏盛、七股區許思瑜、東山區曾若瑄，接受表揚的自強家庭或自強兒少，都有不同的人生故事，即使遭遇困難挫折，也勇敢前行。

獲選自強家庭，七十六歲勇嬤李桂金，鼓勵外孫莊荏次樂觀看待各種人生挑戰，勇敢前行。（記者陳佳伶攝）

柳營區七十六歲的勇嬤李桂金，隔代扶養外孫莊荏次長大，由外孫襁褓時至現在就讀高一，她分享，既是阿嬤也當外孫的爸、媽，扮演三種不同的角色，並不簡單；目前擔任清潔人員維持家計，看到外孫功課不錯，她感謝家扶一路的扶持，也鼓勵孫子樂觀看待人生各種挑戰，未來行有餘力別忘回饋家扶。

住後壁區目前就讀國三的黃天賜，父親數年前生病去世，由母親扶養長大，黃天賜學習態度認真，由小三起參加學校武術研習，目前仍是學校武術隊成員，長期練習下培養出堅毅和自律精神，今年並隨校前往大陸福建參加武術交流和表演，表現出色，未來希望繼續國術夢想，並能回饋母親辛勞。