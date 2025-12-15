北富銀信用卡11月刷511億、年減4％ 主因是卡友改買外幣保單

北富銀在2025年10月中，推出整合職籃、職棒共同推出首張雙球聯名卡的悍勇卡。（圖／李蕙璇攝）

富邦金（2881）旗下台北富邦銀行15日公布信用卡11月刷卡量511億元，較去年同期減少4%，較上月減少10%，主要受到保險市場轉向外幣保單，導致保險簽帳量下滑，另因入帳天數較10月少3天，整體簽帳呈現收歛。

富邦金控2025年11月自結合併稅前淨利140.9億元、稅後淨利118.7億元。累計前11月合併稅前淨利1,399.6億元，稅後淨利1,207.1億元，每股稅後盈餘EPS為8.35元。

台北富邦銀行11月稅後淨利23.6億元，累計前11月稅後淨利347.7億元，分別較去年同期成長34％及20％，續創單11月及累計前11月稅後淨利歷年新高紀錄，主係核心業務動能穩定，累計前11月利息淨收益及手續費淨收益分別較去年同期年增13％及14％，帶動營收雙位數成長。

在信用卡部分，11月刷卡量成長主要來自於旅遊及量販賣場，消費佔比近4成。11月新增發卡量約3.6萬，主要發卡貢獻及本行累積發卡量前三名：富邦Costco聯名卡、富邦J卡及富邦momo卡，三卡累計總發卡量已突破610萬卡。

北富銀表示，信用卡發展策如鎖定國內外旅遊市場搶佔商機，推出精選旅遊通路回饋，國內享高鐵/臺鐵購票優惠最高8%回饋、同時主攻國人喜愛的旅遊國家，日韓泰實體消費最高享6%回饋等優惠。

展望2026年，持續以精準客群與深耕旅遊相關場景為主軸，從行前規劃購買行程、機票、訂房到海外實體，提供具竸爭力的優惠；同時看準跨境電商的成長，著手規劃具吸引力的優惠回饋客戶。

