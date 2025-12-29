北富銀前11月阻詐7.39億 攜手高檢署AI強化預警

（中央社記者呂晏慈台北29日電）為強化打詐預警能量，北富銀今天宣布與高檢署簽署可疑交易分析機制合作意向書。根據北富銀統計，今年前11月成功在臨櫃攔阻632件詐騙案，保護民眾資產超過新台幣7.39億元。

台北富邦銀行與台灣高等檢察署今天舉辦「可疑交易分析機制」合作簽約儀式，由北富銀副董事長韓蔚廷、總經理郭倍廷，以及法務部長鄭銘謙、台灣高等檢察署檢察長張斗輝代表簽署合作意向書。

北富銀說明，將與高檢署合作建立去識別化詐騙資料交互平台，運用人工智慧（AI）偵測詐騙，並由高檢署提供風險因子資料，例如新型詐欺手法、高風險特徵等，結合北富銀的金融實務進行態樣分析，以持續優化阻詐模型，提高對警示帳戶及異常金流的管控偵測能力，精準阻斷詐騙金流。

郭倍廷表示，金融業是對抗詐騙的第一道防線，守護民眾財產安全，銀行責無旁貸。此次合作除深化資料分析與預警機制，也希望藉由與司法機關緊密協作，從單點防詐措施提升為系統化、可持續擴展的聯防網絡，讓防制詐騙不僅止於攔阻，更能領先在預防教育扎根，全面打造可安心信賴的金融環境。

郭倍廷提到，北富銀除成立全台首個跨金融機構的「鷹眼識詐聯盟」，也推出「鷹眼即時通」服務，可協助民眾及早發現異常，降低損失風險。

另對先前國銀祭出「帳戶管制」措施強化阻詐，郭倍廷說明，北富銀對於許久未使用的「休眠帳戶」採取匯款金額限制，而非完全封鎖，原本約百萬戶的久未動用帳戶已逐漸減少。

鄭銘謙說，截至今年11月底，北富銀已成功臨櫃攔阻632件詐騙案件，阻詐金額逾7.39億元，展現卓越的防詐成效。為強化打詐，行政院已通過詐欺犯罪危害防制條例修正草案，並函請立法院審議，修正重點包括修正高額財產損害加重詐欺罪要件及加重刑罰等。（編輯：楊蘭軒）1141229