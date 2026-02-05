北富銀推新春優惠！信貸首期利率0.01% 房貸2.55%起
農曆新年將近，家庭支出隨著年貨採買、紅包準備、返鄉旅遊與居家整理而大幅增加，因應民眾資金需求，台北富邦銀行推出信貸優惠方案，即日起至3月31日止，透過線上申辦可享首期利率0.01%、手續費減免2000元優惠。且申請簡便，免附財力證明，最快1小時核貸，線上完成簽約後，最快10分鐘撥款，協助民眾快速取得所需資金。
除了信貸方案，北富銀亦持續優化信用卡數位服務，協助卡友更靈活管理日常消費支出。北富銀行動銀行「Fubon+」近期新推出「信用卡單筆自動分期」功能，卡友只要一次性設定欲分期之金額與期數，日後新增的刷卡消費只要符合條件，即可自動分期，無需逐筆設定。
單筆刷卡消費滿新台幣1000元以上即可適用，分期期數3至30期自由選擇，讓吃喝玩樂等日常開銷也能輕鬆分攤，降低短期資金壓力。
為歡慶新功能上線，北富銀同步推出信用卡分期優惠活動，自2月1日起至6月30日期間，凡符合條件之刷卡消費自動分期12期（含）以上，筆筆皆可享前3期免息優惠，協助卡友在新春消費旺季更從容調配現金流。
此外，不少家庭會在新的一年規劃房屋修繕，或透過房貸增轉貸來活化既有不動產價值。北富銀也趁新春期間推出「非購屋房貸限時優惠專案」，若為行內理財戶、往來銀行資產達200萬元之客戶或優質中小企業主，可使用名下無貸款房屋申辦房貸，或針對現有貸款辦理增貸與轉貸，享最低2.55%起優惠利率，並提供最長30年還款期限，月付還款更輕鬆。
若轉貸金額於雙北達1800萬元、其他地區達1200萬元，或既有客戶增貸達1000萬元並於6月30日前完成進件，符合專案條件者還可額外獲得免代書服務費優惠。
另外，北富銀同步推出外幣優利定存與換匯優惠，自即日起至2月底，臨櫃或透過Fubon+行動銀行以新資金或換匯資金申辦美元、澳幣、日圓及歐元定存，可享有最高美元4.6%、澳幣6%、日圓8%與歐元5%的優惠利率，滿足旅遊與新年度資產配置調整等多元需求。
此外，北富銀自即日起，在高鐵桃園站、新竹站、高雄站及北中南36家分行新增外幣ATM服務，讓旅客可隨時提領所需外幣，提升旅遊便利性。即日起至6月30日止，持北富銀金融卡以台幣帳戶提領外幣，可享美元現鈔匯率減5分、日圓現鈔匯率減0.1分；若使用外幣帳戶提領，則可享手續費9折優惠。
他行金融卡提領亦提供美元減3分與日圓減0.05分優惠，跨行手續費僅需5元。
北富銀表示，年節期間開支雖高，但只要善用銀行提供的多元金融工具，無論是以信貸補充現金流、使用信用卡分期優惠分攤開銷壓力、透過房貸活化資產、善用外幣優利定存掌握投資機會，或使用外幣ATM便利提領旅遊現金，都能大幅提升資金運用彈性，在兼顧新春消費的同時維持家庭財務健康。
更多品觀點報導
國泰世華CUBE卡教戰 五大權益聰明切換有撇步
一銀升級一卡通聯名卡回饋！日韓旅遊最高5.5％ 滿額還送機場接送
其他人也在看
缺貨潮更甚記憶體！這潛力股目標價「一次調升200元」 投信5天猛砸77.4億搶貨
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股今（4）日終場漲94.45點或0.29%，收32,289.81點。投信今買超逾53億元，買超前十大個股有7檔電子股、1檔金融股及2檔傳產...
4檔股票今起列處置股 年後才能「出關」
4檔股票今起列處置股 年後才能「出關」
記憶體4檔一度重殺跌停！南亞科、華邦電、群聯重挫⋯發生什麼事？
（財經中心／綜合報導）今天台北股市吹起反攻號角，記憶體族群十點左右開始出現劇烈震盪，指標股群聯、南亞科、華邦電 […]
農曆年前發錢了！58億元壽險「大紅包」今起提早入帳 17家日程一次看
農曆年前錢入帳了！不少保戶一早醒來發現銀行帳戶多了一筆錢。長達9天的春節假期即將到來，各大壽險業者為因應保戶於春節期間的資金需求，紛紛提前給付過年期間應發放的生存保險金及滿期保險金，包括中信金（2891）旗下台灣人壽從今（5）日起提前發放，元大人壽支票也今日寄送。《Yahoo股市》整理各家壽險滿期金領取日程，提醒民眾記得刷本子確認。
外資銀彈狂灌、漲停燈滿天飛！「這記憶體大廠」再成主戰場 還有「這兩檔」被點名最有戲
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股4日先蹲後跳，早盤一度走弱，隨後買盤回籠強勢翻紅，終場上漲94.45點，收在32,289.81點，漲幅0.29%，成交量放大至6,853...
台玻(1802)、華邦電(2344)...金馬年能抱股過年？台股贏家張真卿10檔口袋名單曝光：看好「漲價三傑」再賺5成
金馬年是否可以抱股過年？台股贏家張真卿認為，在內資持續、外資回頭的雙重推力下，今年台股依舊好戲可期，尤其看好「漲價三傑」，未來有3至5成以上的獲利空間。
銀行帳戶14種異常態樣小心被凍！金管會打詐再升級
疑似不法的可疑帳戶樣態愈來愈多！銀行局副局長王允中3日發布修正存款帳戶相關辦法，把八種可疑或異常表徵態樣新增或調整列入第二類帳戶，目前累計已有14種可疑態樣會讓銀行高度警覺，甚至重大或急迫情形時要通報高檢署，並依程度採不同措施，包括結清、凍帳戶、凍部分帳戶等，預計最快今年四月中就可上路。
台股盤中震盪翻紅！「這檔」目標價調升至300元 猛炸249億成交額
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台股今（4）日受美股四大指數翻黑拖累，以32196.57點開出後不久，便下跌230.51點失守32000大關；截至上午11時30分，加權指...
訂單能見度達2028年！「這檔記憶體」股價不敵賣壓慘跌逾9% 成交爆巨量44萬張
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台股今（3）日受惠美股全面收紅激勵，加權指數強勁反彈，終場大漲571.33點，漲幅1.81％，成交金額7962.51億元。觀察今日盤...
科技股慘遭「核彈級轟炸」 美股全數收黑
[NOWnews今日新聞]美國眾議院週通過法案，結束美國政府部分停擺，但隨著投資者拋售科技股，並將資金移往與經濟改善更廣泛掛鉤的股票，美股週二（3日）全數收黑。不過，先前大幅下挫的黃金與白銀價格則出現...
低軌衛星全面暴衝！昇達科一度觸頂 華通強漲攜手「11檔」攻漲停...唯這「網通廠」營收慘淡大跌6%
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（4）日受美伊局勢緊張與超微（AMD）財測不如預期影響，早盤一度翻黑大跌逾250點，所幸盤中在低軌衛星、記憶體、面板...
CRIF示警：14檔千金股本益比已破50倍 「比輝達還高」避免追高
今年1月甫告一段落，台股漲幅已達11.63%。CRIF中華徵信所，今日發布一份報告，提醒千金股中本益比破百倍的有聯亞的214倍、昇達科的158倍、精測的107倍，此外高過90倍以上的有信驊、創意、穎崴、光聖等，其他總計有14檔破50倍，這些都高過台積電與輝達，作為選股時的估值對照基準的話，宜避免追高風險。但若能鎖定本益比低於輝達、股價位在500-1,000元之間、且可連結AI供應鏈題材與實質訂單的科技績優股，或更有機會成為今年的市場主流。
台廠免驚啦！ 華強北記憶體報價出爐 粉碎市場傳言
記憶體大缺貨時代還在繼續，雖然最近受到長江存儲擴產提前、長鑫存儲低價倒貨等流言干擾，但中國華強北號稱報價最準市場，報價根本沒跌，反而最高漲超過一成。看到台廠華邦電也喊說明年產能已經被預訂光，南亞科1月營收創新高，年增超過6倍，記憶體變成新的「戰略資產」也不為過！
過年封關持股幾成最安全？ 專家曝「1原則2方向」：還不到全面退場
台股封關在即，指數位處高檔，不少投資人帳面獲利創高，卻陷入「賣了怕踏空、不賣怕回吐」的兩難。市場關注是否該抱股過年，冠軍操盤手楊雲翔昨（3）日在粉專上分享看法指出，現階段量能仍屬健康水準，不必過度恐慌，但必須嚴控持股水位與風險管理。他表示封關前即使位處高檔還不到全面退場，並提醒投資人應把握「1原則2方向」。
黃金白銀慘崩想撿便宜？專家曝進場時機
[NOWnews今日新聞]黃金與白銀價格在上週五經歷了歷史性暴跌，以慘淡的跌幅收盤。雖然有許多散戶投資人想趁此時進場撿便宜，但市場專家警告，這波跌勢目前未必是進場「抄底」的好時機，較理想的時間點可能要...
台積電飛高台股飆669點！新掛牌009816爆逾26萬張 主動式00987A飛揚
今天掛牌上市、標榜不配息的凱基台灣TOP50（009816）募集規模約90億元，成交量爆出超過26萬張，股價漲近2％，奪本日之冠；主動台新優勢成長（00987A）漲近2％。00987A的成分股，包括台積電、群聯、奇鋐、鴻勁、台達電、雍智科技、弘塑、創意、緯穎、健策等；台新ETF經理人魏...
金宣虎道歉！否認刻意逃稅「補繳歸還財產」止血
透過所屬經紀公司Fantagio發表聲明，除了解釋當初成立一人公司是為了從事戲劇、劇場相關活動，並非刻意逃稅，也表示該公司已於一年多前，就停止實際運營，目前正在依規定進行法人解散程序，也已補繳對應個人所得稅，他並道歉「正在深刻反省中。」
【Yahoo早盤】台股一度跌250點回測3萬2 分析師黃紫東：收紅空間有限
中東地緣政治緊張情勢再起，美股四大指數皆墨，台股今（4）日開盤漲1.21點，以32,196.57點開出，盤中一度跌逾250點至31,942.28點後收斂，在3萬2整數關卡附近震盪。顧德投顧分析師黃紫東表示，台股今日雖有反彈嘗試，但在權值股動能不足、短線套牢與停損賣壓尚未完全消化的情況下，盤勢以整理為主，收紅空間有限。
金融股出頭天！台新新光金領軍30檔全紅成資金避風港
美股震盪，電子股承壓，權重第二大的金融股今（3）日獲避險資金青睞轉進，開盤後超過30檔全數上漲，只有華票（2820）一檔平盤。在台新新光金（2887）與國泰金（2882）連袂漲逾2%，富邦金（2881）前天盤後獲300張99.9元鉅額交易加持，連二天上攻站上93元，又有外資加碼凱基金（2883）高居第一位，激勵類股指數齊力向上攻，一度漲逾1.6%，成為盤面抗跌焦點股。
投降挺不下去了？自營商翻臉清倉聯電 一刀揮向記憶體4檔得手12億
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（3）日終場漲571.33點，收32,195.36點，漲幅1.81%，據證交所籌碼動向，自營商（自行買賣）賣超24.02億元。...