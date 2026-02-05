北富銀推新春優惠！信貸首期利率0.01% 房貸2.55%起

農曆新年將近，家庭支出隨著年貨採買、紅包準備、返鄉旅遊與居家整理而大幅增加，因應民眾資金需求，台北富邦銀行推出信貸優惠方案，即日起至3月31日止，透過線上申辦可享首期利率0.01%、手續費減免2000元優惠。且申請簡便，免附財力證明，最快1小時核貸，線上完成簽約後，最快10分鐘撥款，協助民眾快速取得所需資金。

除了信貸方案，北富銀亦持續優化信用卡數位服務，協助卡友更靈活管理日常消費支出。北富銀行動銀行「Fubon+」近期新推出「信用卡單筆自動分期」功能，卡友只要一次性設定欲分期之金額與期數，日後新增的刷卡消費只要符合條件，即可自動分期，無需逐筆設定。

單筆刷卡消費滿新台幣1000元以上即可適用，分期期數3至30期自由選擇，讓吃喝玩樂等日常開銷也能輕鬆分攤，降低短期資金壓力。

為歡慶新功能上線，北富銀同步推出信用卡分期優惠活動，自2月1日起至6月30日期間，凡符合條件之刷卡消費自動分期12期（含）以上，筆筆皆可享前3期免息優惠，協助卡友在新春消費旺季更從容調配現金流。

此外，不少家庭會在新的一年規劃房屋修繕，或透過房貸增轉貸來活化既有不動產價值。北富銀也趁新春期間推出「非購屋房貸限時優惠專案」，若為行內理財戶、往來銀行資產達200萬元之客戶或優質中小企業主，可使用名下無貸款房屋申辦房貸，或針對現有貸款辦理增貸與轉貸，享最低2.55%起優惠利率，並提供最長30年還款期限，月付還款更輕鬆。

若轉貸金額於雙北達1800萬元、其他地區達1200萬元，或既有客戶增貸達1000萬元並於6月30日前完成進件，符合專案條件者還可額外獲得免代書服務費優惠。

另外，北富銀同步推出外幣優利定存與換匯優惠，自即日起至2月底，臨櫃或透過Fubon+行動銀行以新資金或換匯資金申辦美元、澳幣、日圓及歐元定存，可享有最高美元4.6%、澳幣6%、日圓8%與歐元5%的優惠利率，滿足旅遊與新年度資產配置調整等多元需求。

此外，北富銀自即日起，在高鐵桃園站、新竹站、高雄站及北中南36家分行新增外幣ATM服務，讓旅客可隨時提領所需外幣，提升旅遊便利性。即日起至6月30日止，持北富銀金融卡以台幣帳戶提領外幣，可享美元現鈔匯率減5分、日圓現鈔匯率減0.1分；若使用外幣帳戶提領，則可享手續費9折優惠。

他行金融卡提領亦提供美元減3分與日圓減0.05分優惠，跨行手續費僅需5元。

北富銀表示，年節期間開支雖高，但只要善用銀行提供的多元金融工具，無論是以信貸補充現金流、使用信用卡分期優惠分攤開銷壓力、透過房貸活化資產、善用外幣優利定存掌握投資機會，或使用外幣ATM便利提領旅遊現金，都能大幅提升資金運用彈性，在兼顧新春消費的同時維持家庭財務健康。

