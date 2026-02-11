北富銀推新春限定ㄅㄅㄐ貼圖 陪民眾用可愛迎新年





迎接新年到來，台北富邦銀行今年特別攜手人氣插畫角色ㄅㄅㄐ推出全新聯名LINE貼圖，向民眾拜個早年。即日起至5月11日止，只要綁定北富銀LINE官方帳號個人化服務，即可免費下載這組新春貼圖，為年節期間的問候增添更多趣味與祝福。

此次推出的貼圖延續ㄅㄅㄐ一貫的可愛風格，以簡潔線條、圓潤造型與幽默動作呈現，讓民眾在日常對話中更自然表達情緒。16張貼圖中，不僅包含「超讚」、「OK」、「謝謝」、「哈哈哈」、「+1」等生活常用語，也加入「馬年行大運」、「新年快樂」、「恭喜發財」、「紅包加馬」等春節祝賀語，無論用於日常聯繫、年節問候或與親友互動，都能輕鬆派上用場，讓對話更具溫度與年味。

北富銀表示，目前LINE官方帳號好友數已突破850萬人，其中以35至49歲族群使用度最為活躍。透過大數據觀察，用戶對LINE的需求已進化為「主動設定個人化服務」，其中五成以上的理財客群最常使用「匯率到價通知」與「投資資訊推播」；而信用卡客群則對「優惠券領取」展現極高黏著度。北富銀透過精準的標籤化推播降低資訊干擾，讓LINE成為不同客群專屬的數位理財管家。

除了提供帳單繳款、刷卡及帳務異動通知等即時提醒，北富銀更將LINE延伸至多樣生活情境。深受用戶喜愛的特色功能「分行行動取號」，讓民眾在出門前即可線上預約、即時查看進度，特別是在農曆新年前夕換鈔人潮湧現之際，解決現場排隊久候的痛點。從即時匯率查詢到旅遊諮詢，北富銀持續優化直覺化操作，讓用戶僅需動動手指，便能在生活情境中快速完成各項金融大小事，實現便利的數位體驗。

為邀請更多民眾加入北富銀LINE官方帳號，一同體驗數位金融的便利，北富銀推出「貼圖分享好運Plus」活動，自2月11日至2月28日止，只要透過專屬活動頁點擊分享貼圖訊息給好友，，每位好友點擊被分享的指定下載連結完成下載，即可讓分享者獲得一次抽獎機會。活動獎項包含iPhone、LINEPoints6,000點等，分享越多好友抽獎機會越多，歡迎民眾把握新春好運。

此外，今年農曆初一至初六期間，民眾只要透過北富銀LINE官方帳號回傳北富銀×ㄅㄅㄐ指定貼圖「新年快樂」、「恭喜發財」，即可獲得限定版ㄅㄅㄐ新春開運桌布。此款桌布為貼圖組以外的特別版本，希望為已下載貼圖的好友帶來更多驚喜與收藏價值。

北富銀長期投入數位金融創新，以科技提升客戶體驗，無論是智能化資產管理、AI智能客服到鷹眼識詐模型，都積極導入更先進的數位技術，讓金融服務更貼近使用者需求。未來，北富銀會繼續拓展多元數位服務場景，秉持金融專業與創新能力，成為民眾最值得信賴的金融夥伴，攜手迎接充滿希望的新年。

