北富銀攜手高檢署防詐 建立去識別化詐騙資料交互平台

台北富邦銀行與臺灣高等檢察署今（29）日舉辦「可疑交易分析機制」合作簽約儀式，由北富銀副董事長韓蔚廷（上圖右二，北富銀提供）、總經理郭倍廷（上圖右一）、法務部長鄭銘謙（上圖左二）、臺灣高等檢察署檢察長張斗輝（上圖左一）代表簽署合作意向書，雙方將透過整合司法機關與企業資源，推動跨界聯防機制，強化防詐防線。

本次合作，北富銀將與高檢署合作建立去識別化詐騙資料交互平台，為運用AI為詐騙偵測再添利器。由高檢署提供風險因子資料如新型詐欺手法、高風險特徵等；北富銀則結合金融實務進行態樣分析並與高檢署合作，以持續優化北富銀阻詐模型，提高對警示帳戶及異常金流的管控偵測能力，精準阻斷詐騙金流，更有助司法機關快速查緝詐騙案件，讓詐欺反制行動更具即時性。

廣告 廣告

同時，北富銀也將運用高檢署提供的實際偵結詐騙案例，編列教育訓練教材，透過培訓幫助行員在服務過程更敏銳地辨識風險，並經由社群平台、公開講座與多元宣導活動，引導民眾認識日常生活可能遇到的詐騙陷阱，讓防詐知識深入校園與社區，形成全民防護網。

高檢署檢察長張斗輝對北富銀的阻詐成效高度肯定，他表示，打詐綱領2.0以「減少詐欺發生數、降低財損數」為目標，透過跨機關合作及公私協力，持續擴大打詐效益，施行以來，積極針對高風險詐欺規劃專案加強查緝，今年已執行3波，共查獲3473人並查扣大量不法所得，成效良好。

隨著阻詐力度提高，詐騙集團目標轉向法人帳戶及跨境洗錢，高檢署亦將持續結合金融機構在AI與金融科技的專業能量，深化公私協力機制，精準攔阻資金流向，共同防堵詐欺與洗錢犯罪，確保金融秩序與民眾財產安全。

北富銀總經理郭倍廷表示，金融業是對抗詐騙的第一道防線，守護民眾財產安全，銀行責無旁貸。北富銀近年積極推行員工教育，導入科技防詐，推動跨界合作，致力打造「科技+人」雙軌防護機制。本次合作，一方面深化資料分析與預警機制，另一方面更希望藉由與司法機關的緊密協作，從單點防詐措施提升為系統化、可持續擴展的聯防網絡，讓防制詐騙不僅止於攔阻，更能領先在預防教育扎根。

近年來，富邦金控持續推動多元防詐作為，以創新AI科技為防詐核心，全面導入「24小時AI偵測即時通報」機制，全天候監控可疑行為與偽冒帳號，於第一時間掌握異常並即時通報，從源頭有效阻斷詐騙風險，截至今年11月底已成功處理863件偽冒案件。

同時，富邦金控成立集團級「偽冒案件應變組」，建立完善的案件分類與標準化處理流程，強化跨單位協作與應變效率；並持續掌握詐騙手法演進，主動蒐集與分析新型偽冒案例，預判潛在威脅並提出應變建議，協助資安團隊即時採取精準對策。

截至今年11月底，北富銀已成功臨櫃攔阻632件詐騙案件，阻詐金額逾新台幣7.39億元。

更多品觀點報導

滙豐投信2026投資展望 點名亞洲及新興市場有望維持良好成長動力

打烊照樣接單！台灣大秀AI總機、AI店員 助攻中小企業

