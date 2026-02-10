北富銀東京分行預計第2季開幕 聚焦法金業務
（中央社記者蘇思云台北10日電）台北富邦銀行今天宣布，正式獲得日本金融廳核發東京分行執照，預計今年第2季開幕；開行後將以法人金融為核心，提供聯合授信、建廠融資、貿易融資等服務，預期將為台日經貿往來注入更強動能。
北富銀今天發布新聞稿，日本是台灣第3大貿易夥伴、第2大進口來源國，雙邊經貿互動向來密切。近年在半導體產業快速發展的推動下，使更多台資企業規劃赴日設廠與擴產，帶動建廠融資、營運資金、貿易金流等需求持續增加。
北富銀取得東京分行執照，將能更貼近客戶營運場景，協助企業掌握日本市場的成長契機。未來東京分行開行後，將以法人金融為核心，提供聯合授信、建廠融資、貿易融資等服務。東京分行也將串聯北富銀總行及富邦集團海外據點能量，為企業在亞太區布局提供一站式金融解決方案。
北富銀長期深耕海外市場，現已在香港、越南、新加坡等地設有分行，並於印尼、澳洲、韓國等地設有辦事處。除了東京分行外，北富銀也積極籌備澳洲分行與印度分行，透過更完整的亞太區域經營規劃，持續強化跨境金融能力、拓展多元獲利來源。（編輯：張良知）1150210
其他人也在看
快訊／傳被輝達拋棄！美股開盤「科技巨頭」暴跌破5％
上個交易日美股強勁反彈，道瓊工業指數突破5萬大關，讓美國總統顧問納瓦羅（Peter Navarro）大讚「川普經濟學勝利」，今（9）日美股可多留意大盤指數。個股消息則有輝達（Nvidia）的次世代AI系統，傳出將排除美光（Micron）作為記憶體供應商。今日美股開盤，美光一度下跌5.05%。
分析師認證沒對手！「這2檔」入選最強成長股：抱緊未來有望贏大盤
AI熱潮持續延燒，科技股成為許多投資人長期持有的熱門標的。美國投資媒體《The Motley Fool》指出，目前的多頭市場已進入第4年，由成長股領軍。由於成長股在過去十多年持續跑贏價值股，以下兩檔股票被認為是現在適合買進、長期持有的成長型標的。
匯率一夕翻臉成致命一擊！工具機大廠「接單變賠單」哀鴻遍野 新台幣暴衝重傷出口命脈
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導新台幣去年第二季急升，成為壓垮工具機產業的關鍵變數。匯率短時間內劇烈反轉，讓原本仰賴外銷的業者措手不及，即便下半年...
台股封關在即！ 專家：可以低接11類股抱著過年
台積電即將於2月9日至10日召開為期兩天的董事會，此次會議首次移師至日本熊本舉行，成為市場矚目焦點。台股即將於2月11日封關，財經專家表示，投資人可在封關前考慮抱這「11類股」過年。
誰砸123億抬價？台積電最後一盤灌入6541張買單 市值飆至48.75兆
[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導明天就是台股封關日，台積電（2330）今（10）日開高走高，最後一盤更一口氣灌入6541張大量，將股價瞬間抬升10元，終場股價...
轉虧為盈！友達2025年獲利68億元 每股盈餘0.9元
面板廠友達（2409）今（10）日舉行法說會，公布2025年歸屬於母公司業主淨利為68.4億元，每股盈餘0.9元，全年轉虧為盈。展望今年，友達表示，目前外在變數仍多，審慎樂觀看待今年整體市場需求
【Yahoo早盤】封關倒數！台股大漲逾600點站上3萬3 分析師陳石輝2招揭抱股方向
明（11）日將迎來封股日，台股今（10）日延續猛烈攻勢，早盤大漲逾600點，飛越3萬3大關，創下歷史新高。運達投顧分析師陳石輝開盤後受訪表示，美股表現穩健、台股賣壓已大致消化，加上法人現貨偏多操作，推升指數續強，但離長假僅剩1日交易日，建議控制持股水位，聚焦營收亮眼且位階相對低檔個股。
台積電明天有多噴？ 名師喊：1900元有機會
台積電（2330）今（10）日公布 1 月合併營收高達4,012億元，不僅首度站上 4,000億元大關，更繳出月增19.8%、年增36.8% 的「雙增」超強成績單。這份神級數據徹底粉碎了市場對第一季淡季的疑慮，PTT與各大社群瞬間湧現慶祝行情，網友紛紛大讚：「2,330 元真的要到了！」、「2,000 元以下都是禮物」。不過，股市名師看法趨向分歧，有人看好 1,900 元指日可待，但也有專家提醒短期衝擊 2,000 元恐「過於樂觀」。
三星昔「滅台計畫」超放肆！張忠謀靠「夜鷹」完美反擊
南韓與台灣經濟產業高度重疊，早已是多年的競爭對手，台積電現在雖為晶圓代工龍頭，但過去一度被三星搶單，上演技術超車。所幸台積電創辦人張忠謀並未慌了手腳，全面強化技術推進，啟動夜鷹計畫24小時研發不停歇，突破10奈米製程瓶頸，擊退三星重獲大客戶信任，並在後續轉進先進製程奠定良好基礎。
ETF定期定額選「每月扣一次」還是「分三次扣」？專家建議：這套「三分法」配置最穩健！
定期定額扣款日如何設定？網友描述：目前打算每個月固定投入15,000元投資006208（富邦台灣采吉50基金），但是好奇扣款的「頻率」要如何設定？一個月擇一天投入15,000，或者一個月中擇三天各投入5,000元，績效會有差異嗎？本文特別邀請ETF專家股添樂為網友解惑！
封關倒數！台股一度漲近900點！挑戰今年收盤第一大 專家籲逢高減碼
受惠於美股上周五強力反彈，台股今日（6日）氣勢如虹，開盤即大漲 883 點，最高觸及 32,666 點，漲點創今年第一大，專家表示，建議逢高減碼，並落實現金為王，將現金水位拉升至 50%。
鴻海收復220元大關後遇壓...分析師曝「被低估」：耐心會有回報
鴻海今日一度重返220元大關，最高觸及220.5元，漲幅達2.5%，不過後續漲幅收斂，小漲1%左右震盪。運達投顧分析師陳石輝認為，鴻海目前價位無論以AI、電動車等產業本益比來看，都是被低估的位置，目前因籌碼面的問題股價難有表現，但耐心會有回報，一旦拉回就是介入點。
「再賣下去就會超賣！」華邦電今明年產能都賣光 總座曝：不敢簽長約
記憶體大廠華邦電（2344）今（10）日舉行法說會，總經理陳沛銘表示，記憶體持續供不應求，目前2026年、2027年產能全賣光，強調「再賣下去就會超賣」。他提到，不少客戶在洽談未來數年的需求規劃，但公司目前傾向逐季談價，不願意接受超過三個月的長期訂單。
台積電鉅額交易試水溫 現1870.33元新天價
[NOWnews今日新聞]台積電9日盤後鉅額交易，最高配對價衝到1870.33元、刷新紀錄，市場解讀，這是替短線挑戰1900元丟出訊號試水溫。盤後資料顯示，台積電當天鉅額配對一共成交9筆，價格帶落在1...
55歲才存ETF會太晚嗎？網友自認「薪水低、存款少」求救：這場複利馬拉松還跑得動嗎？
近期有網友在論壇發問：55歲開始買ETF，有意義嗎？網友自述：目前55歲，薪水不高、存款不多，且預計只能工作到60歲，現在才要開始定期定額存ETF有意義嗎？ 這個問題其實反映了許多中年人面對的現實處境：進入人生下半場，資產還沒準備好，還有投資的空間嗎？還值得冒風險買ETF嗎？本周投資診聊室來解答：當年齡已臨屆退休，還有需要存ETF嗎？存ETF發揮效益與退休族的投資關鍵是什麼？
法人挺 籌碼穩定股安心過年
在美股走弱、封關避險情緒雙重夾擊下，台股單周二度回防月線，專家指出，台股本周2月11日封關在即，市場短線交易盛行，加上丙種資金陸續回收，研判散戶持股比重高之熱門股震盪恐加劇，但觀察旺宏（2337）、長興（1717）等15檔上周融資減少、法人彎腰撿鑽石的籌碼穩定股，將成安心抱股過年的首選。
廣達1月營收2308億元年增6成 改寫歷史次高
代工大廠廣達（2382）今（9）日公布2026年1月合併營收達2,308.35億元，雖較去年12月衰退15.3%，但連續2個月站穩2千億元營收大關，年增61.9%，改寫歷史次高紀錄。
載板三雄「它」最強？元月營收報喜「這2檔」卻開高低走 外資目標價曝光
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導受惠於AI與高效能運算（HPC）需求持續升溫，載板三雄元月營收報喜，欣興一月營收改寫歷史單月第三高；景碩創單月歷史新高紀...
美元大逃殺！《經濟學人》點名幕後元兇：不是別國害的
美元自2025年初以來已貶值約一成，這恐怕不只是短期匯率波動，而是反映出市場對美國政策與國際信譽的疑慮。《經濟學人》指出，美元過去被視為全球最可靠的避險資產，但如今風險卻來自美國自身。
56萬股民注意！友達宣布發放0.4元現金股利 5/28舉行股東會
面板廠友達（2409）2025年全年轉盈，每股盈餘0.9元，董事長彭双浪今（10）日表示，董事會通過以盈餘配發現金股利每股0.4元。此外，公司同步公告，今年股東會將於5月28日舉行。