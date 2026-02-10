北富銀東京分行預計第2季開幕 聚焦法金業務

（中央社記者蘇思云台北10日電）台北富邦銀行今天宣布，正式獲得日本金融廳核發東京分行執照，預計今年第2季開幕；開行後將以法人金融為核心，提供聯合授信、建廠融資、貿易融資等服務，預期將為台日經貿往來注入更強動能。

北富銀今天發布新聞稿，日本是台灣第3大貿易夥伴、第2大進口來源國，雙邊經貿互動向來密切。近年在半導體產業快速發展的推動下，使更多台資企業規劃赴日設廠與擴產，帶動建廠融資、營運資金、貿易金流等需求持續增加。

北富銀取得東京分行執照，將能更貼近客戶營運場景，協助企業掌握日本市場的成長契機。未來東京分行開行後，將以法人金融為核心，提供聯合授信、建廠融資、貿易融資等服務。東京分行也將串聯北富銀總行及富邦集團海外據點能量，為企業在亞太區布局提供一站式金融解決方案。

北富銀長期深耕海外市場，現已在香港、越南、新加坡等地設有分行，並於印尼、澳洲、韓國等地設有辦事處。除了東京分行外，北富銀也積極籌備澳洲分行與印度分行，透過更完整的亞太區域經營規劃，持續強化跨境金融能力、拓展多元獲利來源。（編輯：張良知）1150210