北富銀深化校園金融教育 舉辦教師培力工作坊

台北富邦銀行為擴大金融教育影響力，攜手親子天下教育創新中心合作舉辦「金融教育教師培訓工作坊」，強化高中職教師在課堂中運用金融知識的能力，打造可持續延伸的教學環境。(北富銀提供)



隨著金融市場快速變動、詐騙手法不斷翻新，金融素養已成為守護個人與家庭財務健康的關鍵能力。台北富邦銀行（以下簡稱「北富銀」）長期深耕普惠金融，持續以行動回應社會需求，擴大金融教育的實質影響力，1月27日及1月29日分別於北高兩地與親子天下教育創新中心合作舉辦「金融教育教師培訓工作坊」，透過跨界合作，強化第一線教育者在課堂中運用金融知識的能力，進而幫助更多學子與家庭建立正確財務決策的基礎。





本次工作坊共吸引45位來自全台各地的高中職教師參與，聚焦校園第一線的實際教學需求，透過系統化的金融課程設計與教案實作，深化金融知識在教學現場的應用。有別於其他教師研習，本次活動中有兩位來自臺北市無界塾實驗教育機構、對金融教育充滿熱忱的高中學生報名參與，讓教師培訓不僅止於專業交流，更加入貼近新世代學習者的年輕視角，激盪出不同以往的教學思維與對話。

透過課程學習、分組討論與教案交流，工作坊促進第一線教師之間的經驗分享與相互學習，協助教師將金融觀念轉化為貼近學生生活的教學內容，進一步提升校園金融教育的深度與廣度。北富銀期盼藉由持續支持教師專業成長，從教育現場扎根金融素養，強化學生面對金融風險與詐騙挑戰的判斷力，為家庭與社會財務健康奠定更穩固的基礎。





北富銀於2025年9月啟動「青少年財務健康校園培力計畫」，走訪全台七所高中職校，透過大型講座及入班課程，將「儲蓄、消費、防詐、投資理財」四大核心金融素養帶入校園，觸及學生超過1,500人次。此次師培活動則從教師實際教學需求出發，延伸前述四大主題教案，並透過分組討論與教案共創，引導不同學群教師思考如何將金融素養融入自身學科領域，發展具特色且能在課堂中落實的教學模式，協助教師將金融知識轉化為貼近學生生活的學習內容。





除教案設計與教學方法的交流外，本次師培活動亦著重提升教師的金融專業知能。北富銀派出行內專家擔任講師，分享數位金融、信貸、保險及投資理財等高中職學生較有機會接觸的金融商品及服務，讓教師們未來在課堂上能搭配教學主題，正確引導學生理解金融相關議題，進一步提升學習成效。

北富銀表示，金融教育不僅是知識傳遞，更是培養學生風險意識與理性決策能力的重要過程。透過培力教師、打造可持續延伸的教學環境，能讓學生在進入社會前即具備基本的財務判斷能力，有助於降低面對金融風險時的衝擊，進而提升年輕世代財務韌性。





除了鼓勵完訓教師將金融教案實際運用於課堂教學中，北富銀和親子天下教育創新中心亦將規劃成立「共備教師社群」持續陪伴教師，協助解決教學現場所遇到的問題，並關注教案實際運作情形。此外，教師更可導入前後測方式，了解學生學習前後金融知能的變化，作為教學內容持續優化的參考依據。北富銀期望，參與師培的教師成為推動「青少年財務健康校園培力計畫」的重要夥伴，讓金融素養在教室裡慢慢累積，陪伴學生在未來面對生活與選擇時，更有信心與判斷力。





未來，北富銀也將持續以金融職能為核心，攜手更多教育夥伴，將優質的金融教育資源推廣至不同年齡層與族群，以長期培力行動，強化整體社會金融風險抵抗力。





