北富銀獲日本金融廳核發東京分行執照 Q2開幕
台北富邦銀行今（10）日正式獲得日本金融廳核發東京分行執照，預計今年第2季正式開幕，屆時北富銀服務版圖將進一步延伸至東北亞市場，有效強化跨境金融服務網絡，滿足台資企業及個人在日營運、投資與資金等多元金融需求，為台日經貿往來注入更強動能。
北富銀表示，日本是台灣第3大貿易夥伴、第2大進口來源國，雙邊經貿互動向來密切。近年在半導體產業快速發展的推動下，使更多台資企業規劃赴日設廠與擴產，帶動建廠融資、營運資金、貿易金流等需求持續增加。北富銀此時取得東京分行執照，將能更貼近客戶營運場景，提供制度完備且具時效性的在地金融服務，協助企業掌握日本市場的成長契機。
未來東京分行正式開行後，將以法人金融為核心，提供聯合授信、建廠融資、貿易融資等服務。東京分行也將串聯北富銀總行及富邦集團海外據點能量，提升跨境金融服務的深度與廣度，為企業在亞太區的佈局提供更全面的一站式金融解決方案。
北富銀指出，長期深耕海外市場，以「成為亞洲一流的金融機構」為發展目標，現已於香港、越南、新加坡等地設有分行，並於印尼、澳洲、韓國等地設有辦事處。除東京分行外，北富銀亦積極籌備澳洲分行與印度分行，透過更完整的亞太區域經營規劃，持續強化跨境金融能力、拓展多元獲利來源，提供企業順暢銜接各市場的整合式服務，成為客戶實現國際競爭力與創造長期價值的最佳夥伴。
更多品觀點報導
LINE Pay Money用戶破300萬！元月轉帳破70億 推春節活動
中租-KY元月稅後EPS自結1.08元 獲利年增2％
其他人也在看
快訊／傳被輝達拋棄！美股開盤「科技巨頭」暴跌破5％
上個交易日美股強勁反彈，道瓊工業指數突破5萬大關，讓美國總統顧問納瓦羅（Peter Navarro）大讚「川普經濟學勝利」，今（9）日美股可多留意大盤指數。個股消息則有輝達（Nvidia）的次世代AI系統，傳出將排除美光（Micron）作為記憶體供應商。今日美股開盤，美光一度下跌5.05%。
分析師認證沒對手！「這2檔」入選最強成長股：抱緊未來有望贏大盤
AI熱潮持續延燒，科技股成為許多投資人長期持有的熱門標的。美國投資媒體《The Motley Fool》指出，目前的多頭市場已進入第4年，由成長股領軍。由於成長股在過去十多年持續跑贏價值股，以下兩檔股票被認為是現在適合買進、長期持有的成長型標的。
台股封關在即！ 專家：可以低接11類股抱著過年
台積電即將於2月9日至10日召開為期兩天的董事會，此次會議首次移師至日本熊本舉行，成為市場矚目焦點。台股即將於2月11日封關，財經專家表示，投資人可在封關前考慮抱這「11類股」過年。
轉虧為盈！友達2025年獲利68億元 每股盈餘0.9元
面板廠友達（2409）今（10）日舉行法說會，公布2025年歸屬於母公司業主淨利為68.4億元，每股盈餘0.9元，全年轉虧為盈。展望今年，友達表示，目前外在變數仍多，審慎樂觀看待今年整體市場需求
【Yahoo早盤】封關倒數！台股大漲逾600點站上3萬3 分析師陳石輝2招揭抱股方向
明（11）日將迎來封股日，台股今（10）日延續猛烈攻勢，早盤大漲逾600點，飛越3萬3大關，創下歷史新高。運達投顧分析師陳石輝開盤後受訪表示，美股表現穩健、台股賣壓已大致消化，加上法人現貨偏多操作，推升指數續強，但離長假僅剩1日交易日，建議控制持股水位，聚焦營收亮眼且位階相對低檔個股。
封關前創新高！ 專家：抱股過年鎖定「三族群」
受美股科技股回穩帶動，台股今（10）日延續反彈走勢，大型權值股獲法人買盤推升，指數穩步走高。隨著明（11）日封關在即，投資人關心是否抱股過年或先行獲利了結。冠軍操盤手楊雲翔9日在社群平台指出，短線位置未如想像危險，他已進場布局，並以二月結算的指數賣權（Index Put）作為風險「保險」，且部位高於平時，以因應農曆年長假不確定性。
台積電明天有多噴？ 名師喊：1900元有機會
台積電（2330）今（10）日公布 1 月合併營收高達4,012億元，不僅首度站上 4,000億元大關，更繳出月增19.8%、年增36.8% 的「雙增」超強成績單。這份神級數據徹底粉碎了市場對第一季淡季的疑慮，PTT與各大社群瞬間湧現慶祝行情，網友紛紛大讚：「2,330 元真的要到了！」、「2,000 元以下都是禮物」。不過，股市名師看法趨向分歧，有人看好 1,900 元指日可待，但也有專家提醒短期衝擊 2,000 元恐「過於樂觀」。
誰砸123億抬價？台積電最後一盤灌入6541張買單 市值飆至48.75兆
[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導明天就是台股封關日，台積電（2330）今（10）日開高走高，最後一盤更一口氣灌入6541張大量，將股價瞬間抬升10元，終場股價...
鴻海收復220元大關後遇壓...分析師曝「被低估」：耐心會有回報
鴻海今日一度重返220元大關，最高觸及220.5元，漲幅達2.5%，不過後續漲幅收斂，小漲1%左右震盪。運達投顧分析師陳石輝認為，鴻海目前價位無論以AI、電動車等產業本益比來看，都是被低估的位置，目前因籌碼面的問題股價難有表現，但耐心會有回報，一旦拉回就是介入點。
三星昔「滅台計畫」超放肆！張忠謀靠「夜鷹」完美反擊
南韓與台灣經濟產業高度重疊，早已是多年的競爭對手，台積電現在雖為晶圓代工龍頭，但過去一度被三星搶單，上演技術超車。所幸台積電創辦人張忠謀並未慌了手腳，全面強化技術推進，啟動夜鷹計畫24小時研發不停歇，突破10奈米製程瓶頸，擊退三星重獲大客戶信任，並在後續轉進先進製程奠定良好基礎。
封關倒數！台股一度漲近900點！挑戰今年收盤第一大 專家籲逢高減碼
受惠於美股上周五強力反彈，台股今日（6日）氣勢如虹，開盤即大漲 883 點，最高觸及 32,666 點，漲點創今年第一大，專家表示，建議逢高減碼，並落實現金為王，將現金水位拉升至 50%。
廣達1月營收2308億元年增6成 改寫歷史次高
代工大廠廣達（2382）今（9）日公布2026年1月合併營收達2,308.35億元，雖較去年12月衰退15.3%，但連續2個月站穩2千億元營收大關，年增61.9%，改寫歷史次高紀錄。
55歲才存ETF會太晚嗎？網友自認「薪水低、存款少」求救：這場複利馬拉松還跑得動嗎？
近期有網友在論壇發問：55歲開始買ETF，有意義嗎？網友自述：目前55歲，薪水不高、存款不多，且預計只能工作到60歲，現在才要開始定期定額存ETF有意義嗎？ 這個問題其實反映了許多中年人面對的現實處境：進入人生下半場，資產還沒準備好，還有投資的空間嗎？還值得冒風險買ETF嗎？本周投資診聊室來解答：當年齡已臨屆退休，還有需要存ETF嗎？存ETF發揮效益與退休族的投資關鍵是什麼？
台積電鉅額交易試水溫 現1870.33元新天價
[NOWnews今日新聞]台積電9日盤後鉅額交易，最高配對價衝到1870.33元、刷新紀錄，市場解讀，這是替短線挑戰1900元丟出訊號試水溫。盤後資料顯示，台積電當天鉅額配對一共成交9筆，價格帶落在1...
史上最強單月！台積電1月營收首度衝破4千億元 年增37％
台積電（2330）今（10）日公布今年1月營收，金額為4,012億5,500萬元，創下史上最強單月營收，月增19.8%，年增幅度36.8%。
記憶體滿江紅！「這檔」跳空漲停炸量12.2萬張 華邦電同步亮燈大噴158億元
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導在多數族群上漲帶動下，台股大盤今（9）日走勢正面，截至1點，加權指數暫報32517.77點，上漲734.85點或2.31%，成交量約5385...
法人挺 籌碼穩定股安心過年
在美股走弱、封關避險情緒雙重夾擊下，台股單周二度回防月線，專家指出，台股本周2月11日封關在即，市場短線交易盛行，加上丙種資金陸續回收，研判散戶持股比重高之熱門股震盪恐加劇，但觀察旺宏（2337）、長興（1717）等15檔上周融資減少、法人彎腰撿鑽石的籌碼穩定股，將成安心抱股過年的首選。
原物料回檔也不怕！八大公股豪砸3.5億元進貨這「電纜股」近9千張 看好電網升級、AI訂單動能
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股加權指數上週（2／2～2／6）收在31,782.92點，周線下跌280.83點，跌幅0.88％，中止連6紅。觀察八大公股銀行近5日買超個...
高市早苗大勝！法人點名帶旺「這兩類股」
日本眾院大選結果出爐，首相高市早苗領導自民黨狂掃316席，創二戰後單一政黨突破2/3席次歷史紀錄。法人分析，政權超穩定將加速「高市經濟學」推動，引爆日股新一波復興行情。其中，被列為國家戰略的「半導體產業」受惠於政府大力支援與AI趨勢，以及體質轉型的「五大商社」在股神巴菲特加持下，將是最大贏家。投資人可透過日股ETF精準卡位這波政治紅利，掌握日本市場的成長動能。然而，仍需留意財政支出、日圓弱勢及地緣政治風險。
載板三雄「它」最強？元月營收報喜「這2檔」卻開高低走 外資目標價曝光
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導受惠於AI與高效能運算（HPC）需求持續升溫，載板三雄元月營收報喜，欣興一月營收改寫歷史單月第三高；景碩創單月歷史新高紀...