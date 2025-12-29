北富銀、高檢署簽可疑交易分析機制合作意向書

台北富邦銀行今（29）日發布新聞稿指出，北富銀與臺灣高等檢察署今日舉辦「可疑交易分析機制」合作簽約儀式，由北富銀副董事長韓蔚廷、總經理郭倍廷、法務部長鄭銘謙、臺灣高等檢察署檢察長張斗輝代表簽署合作意向書，透過整合司法機關與企業資源，推動跨界聯防機制，強化防詐防線。

簽署儀式現場，金管會銀行局副局長張嘉魁、富邦金控資安長蘇清偉等貴賓亦到場見證，展現政府與產業對守護民眾資產安全、提升社會風險防護能力的高度重視與期待。

優化阻詐模型，提高偵測能力

北富銀將與高檢署合作建立去識別化詐騙資料交互平台，為運用AI為詐騙偵測再添利器。由高檢署提供風險因子資料如新型詐欺手法、高風險特徵等，北富銀則結合金融實務進行態樣分析並與高檢署合作，以持續優化北富銀阻詐模型，提高對警示帳戶及異常金流的管控偵測能力，精準阻斷詐騙金流，更有助司法機關快速查緝詐騙案件，讓詐欺反制行動更具即時性。

金管會銀行局副局長張嘉魁(左起)、臺灣高等檢察署檢察長張斗輝、法務部長鄭銘謙、台北富邦銀行副董事長韓蔚廷、總經理郭倍廷、法遵長謝穎和，29日出席記者會，展現公私協力防詐決心。（北富銀提供）

北富銀也將運用高檢署提供的實際偵結詐騙案例，編列教育訓練教材，透過培訓幫助行員在服務過程中更敏銳地辨識風險，並經由社群平台、公開講座與多元宣導活動，引導民眾認識日常生活中可能遇到的詐騙陷阱，讓防詐知識深入校園與社區，形成全民防護網。

高檢署檢察長張斗輝對北富銀的阻詐成效高度肯定，他表示，打詐綱領2.0以「減少詐欺發生數、降低財損數」為目標，透過跨機關合作及公私協力，持續擴大打詐效益，施行以來，積極針對高風險詐欺規劃專案加強查緝，今年已執行三波，共查獲3473人並查扣大量不法所得，成效良好。

詐團新目標：法人帳戶、跨境洗錢

目前隨著阻詐力度提高，詐騙集團目標轉向法人帳戶及跨境洗錢，該署亦將持續結合金融機構在AI與金融科技上的專業能量，深化公私協力機制，精準攔阻資金流向，共同防堵詐欺與洗錢犯罪，確保金融秩序與民眾財產安全。

北富銀總經理郭倍廷表示，金融業是對抗詐騙的第一道防線，守護民眾財產安全，銀行責無旁貸。北富銀近年積極推行員工教育，導入科技防詐，推動跨界合作，致力打造「科技+人」雙軌防護機制。

本次合作，一方面深化資料分析與預警機制，另一方面更希望藉由與司法機關的緊密協作，從單點防詐措施提升為系統化、可持續擴展的聯防網絡。截至今年11月底，北富銀已成功臨櫃攔阻632件詐騙案件，阻詐金額逾新台幣7.39億元，展現卓越的防詐成效。

近年來，富邦金控持續推動多元防詐作為，致力守護民眾與客戶資產安全，打造更安全、友善的金融環境。集團以創新AI科技為防詐核心，全面導入「24小時AI偵測即時通報」機制，全天候監控可疑行為與偽冒帳號，於第一時間掌握異常並即時通報，從源頭有效阻斷詐騙風險，截至今年11月底已成功處理863件偽冒案件。

