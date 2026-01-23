北專屬捷警隊元旦已上線 石一佑：提案增加警用防毒裝備保勤安

新北捷運警察隊元旦已上線。圖為上路倒數的三鶯捷運試車圖。（圖／CTWANT攝影組）

新北市議員石一佑今（23）日表示，逐漸完善路網的新北捷運本月終於有專屬的警察隊上線了，但警察裝備還可以再增強，以利確保各種突發問題時，警察能從容應對並自保。

新北市議員石一佑（圖）認為新北捷運警察隊裝備可以再加強以保障執勤安全。（圖／翻攝自石一佑臉書）

隨著捷運環狀線、安坑輕軌、淡海輕軌陸續通車，新北市已堪稱全台捷運建設最密集處之一，維繫捷運安全的任務警力編組相較之下已相當吃力。如今全名為「新北市政府警察局捷運警察隊」的新北捷警2026年元旦成立，希望讓安全警力與捷運建設同步到位，強化大眾運輸系統的防禦能量，13日更由新北市長侯友宜親自主持揭牌典禮，表達對新北捷警的重視與期許。

在幾次恐怖隨機攻擊事件後，捷運如何保障旅途平安，各界關注。（圖／CTWANT攝影組）

捷警隊成員介紹，目前已成立配合淡海輕軌的淡海分隊、配合環狀線與安坑輕軌的安環分隊，不久後配合三鶯線正式通車也將成立三鶯分隊。未來包含汐東、土樹、五泰等路線也將隨著路線營運陸續設立分隊，希望有效提升捷運沿線巡邏密度與治安反應速度，強化犯罪預防、不法蒐證、性騷擾防制、婦幼安全及突發事故處理等。

侯友宜強調，捷運是交通工具，想要安全就需跨區合作，捷警隊將與各轄區分局、保安警力配合，並與鄰近臺北市等處捷警隊建立聯防與通報機制，確保在發生突發狀況時能分秒必爭地即時應變，提供民眾安心的乘車環境。

石一佑也表認同直指，每天搭乘捷運通行的人潮流量多，尤其歷經2025年底張姓犯嫌在北市台北車站和北市中山商圈恐怖攻擊事件後，各界對於交通安全要求更是重中之重，目前新北捷運局其實有在車廂內導入具「防刺」能力的防護工具，比方每列車頭尾駕駛室車廂內都配置「止戈盾甲包」與「穿戴式止戈手套」，真有緊急時可以使用。石一佑憂心，現在攻擊行為多樣化，如此防禦「肉搏」類攻擊的武器可能不大夠，近期已在新北市議會提案，希望增加捷運警察裝備，比方防彈頭盔、防毒面具、催淚瓦斯濾罐等，以備不時之需。

石一佑強調，在捷警隊揭牌同時也該同步打造完整捷運治安防護網，確保任何事件發生之時，警察弟兄在保護民眾當下，自己也能保住執勤安全。

