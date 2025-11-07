北屯人口逆勢漲！建商進駐插旗 房仲：土地大.開發強度高

台中市 / 綜合報導

台中北屯集重大建設一身，包括今年底開幕在即的百貨公司，興建中的台中大巨蛋，加上有捷運、鄰近快速道路，吸引建商進駐插旗，還有建商聯名精品咖啡，共用基地吸引民眾走進北屯了解生活機能，北屯這幾年人口逆勢成長，突破30萬人，房仲說除了交通、建設優勢條件支撐，加上土地腹地大開發強度高，成功吸引購屋族目光。

獨棟建築以方塊外型，堆疊出俐落線條，從香港紅到京都的精品咖啡，落腳台中北屯，和建商品牌聯名共用基地，同一個出入口，左邊是咖啡館，右邊是接待中心，業者觀察發現，品牌聯名，不只帶來人潮，同時也讓民眾走進北屯，了解生活圈。

建商專案經理賴育德說：「其實我們現在看到人潮還是有的，你說來喝咖啡有沒有來看房子，事實上是有的。」北屯崛起，除了有捷運鄰近快速道路，重大建設包括，美式賣場，興建中的台中大巨蛋，還有即將完工的百貨公司，都在北屯區內，大幅提昇生活機能，加上緊鄰水湳經貿中心，吸引台中科技園區的外溢人口。

房仲業者沈政興說：「台中的重大建設都是在這邊，也因此讓許多建商願意來這邊做投資。」優勢條件支撐，再加上土地腹地大，開發強度高，有些建商早在5年前，入手土地成本相對也必較低，房仲業者沈政興說：「這邊因為它這裡腹地大，然後再來就是說開發強度也比較強，因此許多建商的插旗，也讓這裡選擇比較多元。」在重大建設，與產業利多雙引擎加持下，成功吸引購屋族目光，北屯區成為台中市，人口最多的行政區。

