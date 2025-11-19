北屯公園奪命倒車！72歲翁遭輾亡 肇事司機遭起訴後離奇身亡

貨車司機肇事遭起訴1個月後突離奇身亡，法院判決「不受理」。（圖 ／翻攝畫面）

台中市北屯區民俗公園附近今年7月發生一起奪命車禍，1名72歲金姓男子不幸遭小貨車倒車輾過，傷勢過重送醫仍宣告不治，整起案件在檢方於9月底偵結、正式起訴28歲姚姓肇事司機後，原本即將交由台中地院審理。然而令人意想不到的是，姚男在10月27日突然身亡，法院最終諭知公訴不受理，案件以極戲劇性的方式劃下休止符。

這起事故發生在7月23日，當時姚男駕駛小貨車，準備前往知名飯店與燒肉店後方小巷卸貨。他在狹窄的道路中進行倒車時，疑因視線死角或疏忽，並未注意到身後正通行的金姓行人。小貨車一路倒退，直接將金男撞倒、輾壓，導致其頭部、胸部與腹部多處受到嚴重鈍挫傷，最終造成多重器官損傷，經搶救仍宣告不治。

警方到場後，姚男並未逃離現場，他當場向警方承認肇事，之後依過失致死罪嫌被移送法辦。當時有目擊者表示，該小貨車長期於附近餐飲店進行送貨作業，事故發生當下，小貨車倒車的速度雖不快，但因沒有注意行人動向，最終釀成悲劇。現場留下一大灘血跡與死者拖鞋，畫面相當怵目驚心，讓周邊店家與居民都不忍回想。

案件進入偵查後，中檢調閱路口監視器、救護車行車紀錄器、台大法醫影像資料及交通事故鑑定書等多項證據，認定姚男在倒車時確有疏失，因此於9月26日正式起訴。不料就在案件進入法院階段後，司機姚男於10月27日突然死亡，詳情未公開。由於刑事被告死亡，依法不得繼續審理，台中地院因此裁定公訴不受理，也等同案件就此結案。

