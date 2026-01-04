北屯南興宮新舊主委交接

民政局長吳世瑋出席台中南興宮新舊主委交接典禮，祝福宮務昌隆。

▲民政局長吳世瑋出席台中南興宮新舊主委交接典禮，祝福宮務昌隆。

台中市北屯區南興宮創建於清乾隆十五年（約西元1750年），迄今已有兩百多年歷史，是當地最具代表性的媽祖廟之一，3日舉行第十一、十二屆主任委員交接就職典禮，地方仕紳、宮廟委員及眾多信眾到場祝賀，氣氛熱鬧溫馨。民政局長吳世瑋出席見證，感謝廟方長期對地方的貢獻，並祈求舊社媽祖庇佑市政昌隆、市民平安健康，同時期許在新任主委林宗勳的帶領下，南興宮香火持續興旺，宮務蒸蒸日上。

廣告 廣告



吳世瑋表示，感謝前主委李祚勝多年來率領團隊積極推動廟務健全發展，並投入公益慈善與社會服務，為南興宮永續經營及社區和諧奠定良好基礎，期盼新任主委林宗勳持續秉持傳承與創新的精神，延續宗教關懷與公益服務，讓媽祖慈悲精神繼續成為地方居民的心靈支柱。

台中南興宮新任主委林宗勳表示，感謝前主委李祚勝過去12年的辛勤付出，為南興宮奠定穩固根基，未來將在既有基礎上，進一步凝聚周邊社區向心力，並強化宮廟社會責任，全力支持鄰近八所學校興辦教育及設置常設教育獎助學金，同時將持續與台中市政府攜手合作，並在南興宮各委員與監事的強力支持下，戮力推動宗教、教育、公益與文化傳承，為南興宮寫下嶄新的歷史扉頁。