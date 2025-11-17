北屯好市多「活力阿伯」爆紅 網友：服務熱情看到就開心

[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導

活力阿伯！有網友在社群平台Threads分享，台中北屯好市多一名男員工服務超熱情，每次遇到這個阿伯，都覺得好開心。貼文一出被「脆友」灌爆留言，大家分享被這位熱情「Thank you阿伯」服務的經驗。大家都說，阿伯像老朋友，看到他都很開心，「散播快樂因子」，尤其小朋友都期待跟他擊掌互動。這則貼文討論熱烈，不到2天已獲32萬次流覽，還有人留言自己是阿伯的兒子，「我以我父親為榮。」不少人要投給阿伯「最佳店員獎」獎。

有網友在社群平台Threads分享，台中北屯好市多一名員工服務熱情，每次遇到他都覺得好開心。貼文引發迴響，「脆友」紛紛留言分享被「Thank you阿伯」服務的經驗。（圖／社群平台Threads）

一名網友在Threads發文，到台中北屯好市多，遇到這名男店員阿伯，都覺得好開心，不但留言「Thank you」，還在貼文的影片中豎起大拇指比讚。許多網友回應，大家都遇到過這位阿伯，服務態度熱情，打招呼很大聲，封他「活力阿伯」，還說阿伯讓人感受他上班是快樂的。



有網友說，阿伯幫他拉推車，轉彎180度很俐落，「還問我：水謀！當然回：水！」還有人說，阿伯在電梯口幫忙拉推車，還跟大家說thank you，掰掰，直呼阿伯太可愛，看到網友在社群分享，這位網友說，「讚讚終於看到阿北被發了，哈哈哈。」

不少人分享阿伯暖心畫作，包括畫泰迪熊、恐龍及小花朵等，小朋友都超開心。（圖／社群平台Threads）

網友們說，阿伯很喜歡跟小朋友打招呼，很愛Give me five，孩子們都期待跟阿伯見面，碰到小孩調皮在扶梯上玩，他都會用幽默方式提醒小朋友注意安全。還有網友分享，「女兒也超愛這個阿北，每次在番的時候看到他就變超乖。」不少人分享阿伯暖心畫作，包括畫泰迪熊、恐龍及小花朵等，小朋友都超開心。

不少網友感謝阿伯帶給他們的感動。有網友說，有一次心情不好去北屯好市多，買東西要離開時候遇到阿伯，阿伯跟她說，她的指甲做得很漂亮，是翡翠的指甲，當下讓她壞心情一掃而空。還有網友分享，對阿伯印象最深，「感覺好市多像是見老朋友！」還有人直接說，「我也很愛他，我都叫他thank you阿北，如果沒有遇到他都會很失落。」



