北屯居酒屋更換瓦斯釀火災 5支瓦斯筒猛燒 1員工燙傷、2人受困獲救

台中市北屯區某家居酒屋昨天晚間驚傳火警，疑因員工更換瓦斯桶時操作不慎，引發戶外瓦斯瞬間起火，濃煙竄升，隨即因屋外5支瓦斯筒起火燃燒，火勢迅速蔓延；警消搶救過程，1名員工臉部燙傷送醫，另有2人受困二樓，最後經由消防以雙節梯救下，3人均無性命危險。

台中市消防局昨天（23日）晚間6時17分接獲通報，指北區敦仁街1間居酒屋後側起火，勤務中心立即調派四平、文昌、北屯等5個分隊，共12輛消防車、28名消防人員前往灌救。

現場指揮官組員張宥朋指出，起火燃燒的建物，係2層鐵皮屋，1樓後側因放有5支、每支重達15公斤的瓦斯筒起火燃燒，因此濃煙密佈，火舌迅速蔓延，消防人員迅速佈下多條水線灌救。

灌救過程，指揮官同時派員進入火場，搜救受困人員，1名35歲男性員工，臉上燙傷，及時獲救，被送往中國附醫治療；另有2名員工，受困於2樓鐵皮結構空間，消防人員架設雙節梯，協助脫困，兩人僅輕微嗆傷，經治療後很快回家。

這場大火於6時40分控制、6時50分撲滅；災後初步勘驗，燃燒面積約5平方公尺，鐵皮屋與廚房一側遭燬損，火場鑑識人員初步研判，火警可能因工作人員更換瓦斯作業不慎，引燃火源，確切原因仍需進一步鑑識。



