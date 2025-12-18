北屯席次有望＋1 北區現任優勢

台中市議員第九選區（北區）現任市議員國民黨陳文政（右二）、陳政顯（右三），以及民進黨陳俞融（左一）深耕基層，展現2026再連任的企圖心。（馮惠宜攝）

明年台中市議員選舉提前升溫，台中第八選區（北屯區）因人口突破31萬人，應選席次可望由現行6席增至7席；再加上國民黨黃健豪去年當選立委、陳成添當選台中地區農會理事長，有2席出缺，瞬間改寫戰局，讓北屯成為藍、綠、白全力搶攻的「超級戰區」。相較之下，第九選區（北區）選情則相對穩定，主要由尋求連任的國民黨陳文政、陳政顯，以及民進黨陳俞融主導，整體基調較為平緩。

北屯與北區同屬台中市長盧秀燕的本命區，國民黨在地方長期深耕，基層實力雄厚。北屯區藍營現任議員沈佑蓮、賴順仁服務基礎穩固，連任呼聲高；但席次增加與兩席出缺，也使黨內新人競逐態勢格外激烈。市府體育局專員吳宗學盛傳獲市長盧秀燕與立委黃健豪雙重力挺，聲勢看好；立法院副院長江啟臣前祕書、現任市黨部發言人許育璿也積極備戰。此外，曾任盧秀燕立委時期助理、現任工策會幹事的顏建程，以及仁和里長張永漢，皆已投入布局。

民進黨在北屯目前有2席議員，規畫採「2+1」提名策略，展現擴張版圖的企圖。現任議員曾朝榮有意讓兒子曾咨耀接棒，謝家宜則將爭取連任，新潮流系統亦評估推出新人參戰。至於前立委陳柏惟，因戶籍設於北屯，一度被點名可能投入選戰，但本人已低調否認。

民眾黨同樣將北屯列為重點插旗選區，內部競爭激烈，至少3人角逐提名，包括上屆參選中西區失利的許瑞宏、市議員江和樹辦公室主任邱于珊；值得關注的是，盧市府前新聞局長吳皇昇加入民眾黨並爭取參選，其橫跨藍、白執政團隊的背景，被外界視為觀察「藍白合」動向的重要指標。

相較北屯的煙硝味十足，北區選情仍由現任議員主導。國民黨陳文政、陳政顯連任態勢穩健，藍營將主打與盧秀燕市政成績的連結，鞏固既有基本盤；民進黨則採取相對保守策略，預計提名現任議員陳俞融等1至2席，重點在於守住基本盤。