北屯新地標徵才爆人潮 中市府攜手漢神初步媒合率達6成

記者張益銘／臺中報導

中市北屯區新地標「漢神洲際購物廣場」營運在即，市府勞工局攜手運動局及漢神購物中心，今（7）日在仁美國小首度舉辦聯合徵才活動，現場湧入大量求職人潮，包含把握寒假提早卡位的青年學子、應屆畢業生及在地轉職民眾，排隊面試人龍穿梭會場，氣氛相當熱絡。此次活動集結25家指標品牌，釋出超過700個工作機會，初步媒合率突破6成，其中漢神購物中心首度在台中大規模招募112名人才，更有知名藥妝品牌開出月薪7萬3,000元的藥師職缺，成為全場最吸睛焦點。

廣告 廣告

勞工局長林淑媛表示，市長盧秀燕執政以來，始終將「市民在地就業」視為施政核心，積極打造便利、完善的就業生活圈。此次徵才成果，源自就業服務處自113年起即與漢神公司展開長達一年多的專案洽談與密切規劃，成功在商場營運前夕，為市民引進優質企業與具競爭力的薪資職缺。林局長強調，現場不僅青年求職者踴躍，亦有不少中高齡及轉職民眾到場，媒合成果相當豐碩，顯示市府推動「全齡就業支持」政策已逐步展現成效，成功讓人才留在臺中，為北屯新商圈注入發展動能。

活動現場除漢神購物中心釋出的營運及行政職缺詢問度高外，連鎖藥妝品牌「松本清」所提供的高薪藥師職缺更是詢問爆量。不少參與面談的求職者表示，能就近在家附近面試大型指標企業，平均起薪達3萬7,000元以上，福利制度透明完整，對求職者而言相當具吸引力。透過市府媒合機制，不僅有效協助企業補足人力，也讓求職民眾縮短摸索與等待時間，展現公私協力的具體成果。

臺中市就業服務處補充說明，此次聯合徵才僅是第一階段，隨著漢神洲際購物廣場後續正式營運，市府將持續提供「客製化單一企業徵才」及「駐點就服服務」，即時支援商場及周邊產業人力需求。勞工局也呼籲，不論是有求才需求的企業，或正在尋找工作機會的市民朋友，都可洽詢就業服務處，市府將提供專業、到位的一站式就業服務，成為市民最堅實的求職後盾。

中市北屯區新地標「漢神洲際購物廣場」營運在即，市府勞工局攜手運動局及漢神購物中心，今（7）日在仁美國小首度舉辦聯合徵才活動，現場湧入大量求職人潮。（中市府勞工局提供）

中市北屯區新地標「漢神洲際購物廣場」營運在即，市府勞工局攜手運動局及漢神購物中心，今（7）日在仁美國小首度舉辦聯合徵才活動，現場湧入大量求職人潮。（中市府勞工局提供）

中市北屯區新地標「漢神洲際購物廣場」營運在即，市府勞工局攜手運動局及漢神購物中心，今（7）日在仁美國小首度舉辦聯合徵才活動，現場湧入大量求職人潮。（中市府勞工局提供）