北屯東光路開通 盧提前編預算

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台中市政府13日舉辦「東光路計畫道路開闢計畫」第二、三階段開工祈福典禮，由市長盧秀燕（右六）主持。（馮惠宜攝）

被喻為台中市北屯區交通動脈打通最後一哩路「東光路計畫道路開闢計畫」13日終於進入第二、三階段開工，市長盧秀燕親自主持祈福典禮。該道路經費達63.7億元，預計於民國116年6月完工。盧秀燕表示，「路若通，子孫就會成功」，這條路是她對北屯鄉親的承諾，為了確保建設不中斷，她已提前編好自己卸任後的預算，並期許未來能持續「北屯優先」。

「東光路計畫道路開闢計畫」，繼去年完成第一階段松竹路一段至南興三路及東山路一段至東光路892巷等路段並發揮分流效益後，昨日正式啟動第二、三階段「南興三路至東山路一段」工程。盧秀燕致詞時提到，東光路計畫其實在前市長胡志強任內就已規畫，當時經費僅約20多億元，但因籌措困難而延宕多年。隨著營造成本上漲，現在全線貫通需花費63.7億元，且全由市府自籌。

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她強調，現在如果不編預算動工，未來即便花100億元可能也做不起來。東光路與北屯路平行，打通後將成為關鍵替代道路，有效分流車潮，她也形容北屯區因人口不斷增加，已成功從邊緣地帶翻轉為「蛋黃區」，未來這條路貫通後，將有效緩解北台中交通壓力。

由於盧秀燕將於今年12月卸任，而工程預計116年年中完工，她在現場特別向國民黨台中市長參選人、立法院副院長江啟臣喊話，表示雖然原本可以把籌錢難題交給繼任者，但市府已在編列116年的預算，好讓明年能順利完工。她開玩笑地說「我對你這麼好，你以後也要北屯優先。」江啟臣也應允一定全力以赴。

中市府建設局長陳大田指出，東光路採分年分段方式推動，本次工程範圍長約927公尺、寬30公尺，工程特色在於落實「人本交通」，設置寬達4公尺的實體人行道，並在兩側種植1.5公里的洋紅風鈴木，未來花季時將形成粉紅花海景觀。

除了道路開闢外，工程同時建置汙水下水道與共同管溝等基礎設施，整合民生管線，避免道路反覆開挖，提升道路品質與使用安全。完工後，也將改善東光國小周邊長期交通壅塞問題。