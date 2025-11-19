北屯汽車保養廠轉型升級 14年技師靠誠信報價贏車主信任

北屯車輛維修保養中心，為長途出遊前的安心首選（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

從學徒到店主：在台中北屯汽車保養產業紮根

「比價比品質」成為現代車主共同心聲，尤其在長途出遊或年度保養前，透明報價與信任服務，正是車主選擇維修廠的關鍵指標。

在這樣的市場背景下，擁有14年實務經驗的鄧老闆，今年於北屯正式創立中央汽車修配行。這間台中北屯汽車保養品牌，是他多年累積技術與口碑後的全新起點。

他笑說：「就是時候了，該把自己想做的事情落實出來。」作為一家以誠信為本的北屯汽車維修廠，中央汽車修配行從創立初期就明確設定方向，堅持公開流程、誠實報價、不做多餘項目。短時間內便吸引不少回頭客，也成為在地車主口中值得信賴的專業汽車保養中心名單之一。對他們而言，修車不僅是技術服務，更是一份關於「安全與信任」的專業承諾。

北屯汽車換油保養，專業團隊用心守護每一段旅程（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

品牌信念：「服務至上」是台中專業修車行的日常



面對汽車維修市場的變化，鄧老闆觀察得相當細膩。他指出，現在車主越來越重視維修品質與價格透明，不再單純尋求低價快速。特別是遇到北屯汽車故障維修需求時，車主往往希望了解每個處理細節，甚至要求拍照紀錄。



因此，中央汽車修配行導入全程紀錄制度，從報價、零件更換到完工檢查都有明確流程。這樣的服務方式，逐步讓這間台中高評價修車行在在地建立穩定口碑，也吸引不少初次來訪的車主成為熟客。



中央汽車修配行提供多元汽車保養與維修服務，涵蓋以下項目：

．引擎、電機、冷氣、底盤、輪胎保養與維修

．汽車保險代辦

．新車買賣介紹與配對服務

．中古車買賣諮詢與車況評估

．汽車精品改裝與配件代裝

北屯汽車零件更換服務，從引擎內部到車體外觀都能專業處理（圖/Medick Marketing Ltd.提供）



從在地到長途：打造可信賴的北屯修車選擇



對創辦人鄧老闆而言，中央汽車修配行不僅是一間保修廠，更是一份職人精神的實踐。他始終相信，真正的專業不只是把車修好，而是讓車主了解自己的車。無論是日常保養，或是針對台中汽車長途前保養建議，他都會依據車況、使用頻率與駕駛習慣，提供最實用的建議與提醒。這樣的個別化服務，也讓許多準備出遠門的車主，願意特地回來進行完整檢查。



同時，中央汽車修配行也提供即時的北屯臨時修車救援服務，協助車主處理突發狀況。無論是臨時拋錨、電瓶異常或輪胎問題，團隊都能快速支援，確保行車安全不被中斷。這樣的在地彈性支援，讓許多車主在關鍵時刻感受到真正的安心，因為他們知道，這裡不只是維修廠，更是值得信賴的後盾。

在《中央汽車修配行》等待汽車維修保養之餘，還能擼2隻可愛店貓（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

以人為本：讓修車回歸生活的一部分

修車等待不必再枯燥乏味。中央汽車修配行除了提供冷氣與茶水，也打造北屯寵物友善空間，讓車主能放鬆等車。兩隻駐店貓秋刀魚與花花更成為不少車主與孩子互動的亮點。



這份溫度與人情味，是許多台中專業修車行少見的特色。對鄧老闆而言，「保養」不只是對車的呵護，更是對車主生活品質的體貼延伸。



想了解更多關於這位修車師傅與他的堅持？



Q1：這家修車行為什麼會特別強調透明報價？

A：創辦人認為，台中北屯汽車保養市場競爭激烈，價格不透明會讓車主缺乏信任。因此他設立了「報價前先溝通、施工中全程拍照」的制度，讓每筆消費都明白。



Q2：他們主要提供哪些車主族群的服務？

A：除了一般車主外，也包含需要汽車長途前保養建議、臨時故障維修的客人，甚至是首次買車不熟保養流程的新手車主，皆可獲得清楚引導與說明。



Q3：創辦人背景是不是都在車廠工作？

A：他有14年實戰經驗，長期在汽車維修廠擔任技師，後期進一步學習管理與電腦診斷技術，結合傳統經驗與現代工具，是台中專業修車中心的實力派。



Q4：除了服務本地人，也接長途外地車主嗎？

A：有許多準備開長途出差或返鄉的車主會特地到這裡進行汽車定期保養與車況檢查。他們會提供出遊前專項檢查清單，避免旅途中車況突發。



《中央汽車修配行》

地址：台中市北屯區廍子路366號

連絡電話：0916-998-858

官方FB：https://rink.cc/yk1os

官方IG：https://rink.cc/9w2d2

Google地圖：https://rink.cc/02n6e

（最新資訊請以商家公告為準）