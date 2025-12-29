北屯清潔隊員收賄公家車運店家廢棄物 中檢起訴24人

（中央社記者蘇木春台中29日電）台中北屯清潔隊張姓等9名隊員，涉嫌向餐廳等店家共收取新台幣逾201萬賄款，協助非法清運一般廢棄物；案經檢方偵辦，日前將張男與業者等24人，依違反貪污等罪嫌起訴。

台中地方檢察署今天發布新聞稿表示，台中北屯清潔隊員涉貪污案，檢方指揮廉政署中部地區調查組、調查局航業調查處與保安警察第四總隊等單位共同偵辦，於今年9月至10月間，前往清潔隊等辦公處所共60處執行搜索，並帶回相關人等偵辦。

檢方查出，張男等9人為北屯區清潔隊隊員，張男明知不得以公有垃圾車，收運店家產出的一般事業廢棄物，但聘請陳男等2人，向薑母鴨、檳榔攤、餐廳、市場攤商、髮型工作室等13名業者，非法收運廢棄物並收取報酬。

民國110年至113年8月間，由張男指示陳男等2人，駕駛小貨車至經營處所非法收取清運廢棄物，再由張男視當日清潔隊輪值排班情形，與清潔隊的垃圾車對接清運；張男等人以此方式向13名業者，共收取201萬餘元賄款，再由張男將款項分給其他隊員與聘僱的司機。

檢方審酌，張男等人行為濫用公有清運資源，使本應由業者負擔清除費用轉嫁由國家支出，致全民納稅金錢成為不法利益，可謂為「慷全民之慨」、惡性重大，考量張男等人犯後終能坦承犯行，建請法院量處適當之刑。

全案經檢方偵辦後，26日依違反貪污治罪條例、廢棄物清理法等罪嫌，將張男等24人起訴，並聲請沒收犯罪所得。（編輯：陳仁華）1141229