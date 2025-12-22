北屯溪東圖書館落成 旱溪以東閱讀升級

台中市府攜手文英基金會共同打造的溪東圖書館正式落成，不只補齊旱溪以東的閱讀資源，也讓北屯再添一處結合永續與書香的公共空間。

圖／TVBS

大地色系跟純白色相間的外牆，搭配大面玻璃窗戶，不只通風室內採光極佳，這棟由台中市府跟文英基金會，共同打造的北屯溪東圖書館正式落成，也成為旱溪以東重要的公共閱讀據點，讓北屯多了一處書香地標。

台中市長盧秀燕：「現在台中市的第一大里就在我們溪東，因此我們這個地方長期沒有圖書館，所以我們就決定在溪東這個地方，在閱讀資源方面要做平均分配。」

廣告 廣告

市長盧秀燕表示，溪東圖書館不只是一項公共建設，也是讓文化深入社區的重要里程碑，除了感謝文英基金會捐贈1.4億元，市府再投入近4,500萬元，協力完成這座閱讀空間。

文化局表示溪東圖書館以永續環保為核心，打造「會呼吸的圖書館」，讓大小朋友都能在綠意與書香中，找到屬於自己的閱讀角落，以知識為核心的文化城市邁進。

更多 TVBS 報導

台中國安公托開幕！ 盧秀燕：西屯區從0到第5座

傳統建築彩繪減碳修護特展 百年文物呵護祕訣公開

菲律賓聖誕在台中！ 3千人圓滿戶外劇場狂歡

職安署攜手台塑企業 推動石化業製程安全升級

